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Latin Amerika’da Açlık Çekenlerin Sayısı %30 Arttı

31.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı 2021 Latin Amerika ve Karayipler’de Gıda Güvencesi Görünüm Raporu’na göre, yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı bölgede açlık çeken kişi sayısı geçen yıl yüzde 30 artarak 59 milyon 700 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı 2021 Latin Amerika ve Karayipler’de Gıda Güvencesi Görünüm Raporu’na göre, yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı bölgede açlık çeken kişi sayısı geçen yıl yüzde 30 artarak 59 milyon 700 bine ulaştı.

Günlük ihtiyaç duyduğu kalori miktarını tüketemeyen Latin Amerikalılar'ın toplam nüfusun yüzde 9,1’ine ulaştığı; şiddetli açlık koşullarında yaşayanlara orta derecede açlık çekenler de eklendiğinde yetersiz beslenme sorunu yaşayanların yüzde 41’e çıktığı bildiriliyor.

BM raporlarına göre Latin Amerika’da için yoksulluk sınırı olarak kabul edilen ayda 143 dolardan daha az kazananların sayısının 209 milyona ulaşması yetersiz beslenme sorununu tetikleyen en önemli sorunların başında geliyor.

Bölgede açlık sorunu yaşayan kişi sayısının 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyan araştırma, geçen yıl bütün bir günü bir öğün bile yemek yemeden geçirmek zorunda kalan Latin Amerikalılar'ın bölge nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Orta ve şiddetli derecede gıda güvencesi sorunu yaşayanların toplam nüfusa oranı dünyada yüzde 30,4’ken bu oranın Latin Amerika ve Karayipler’de 2014 yılından bu yana artarak yüzde 40,9’a tırmandığı belirtiliyor.

Araştırmaya göre bölgede her 4 yetişkinden biri obezite ve 5 yaşından küçük çocukların yüzde 7,5’i aşırı kilo sorunu yaşıyor. Yetkililer gıdaya erişim sorununun bebek ölümlerinden kişi başı gerekli sağlık harcamalarının arttırılması gerekliliğine kadar bölgedeki birçok problemi derinleştirdiğini kaydediyor.

Açlık sorunundan en fazla etkilenen kesimin kırsal bölgelerde yaşayan dar gelirli kadınlar olduğu belirtilen rapora göre, Latin Amerika’da yetersiz beslenme sorunu yaşayan kadın oranı yüzde 41,8’ken bu oran erkeklerde yüzde 32,2. Yetersiz beslenme sorunu, kırsal kesimlerde şehirlere göre çok daha yoğun yaşanıyor.

Dünyada şiddetli açlık sorunu yaşayanların oranı yüzde 10,5’ken bu oranın temel geçim kaynağı turizm olduğu için pandemiden en çok etkilenen yerler arasında gösterilen Karayipler’de yüzde 37,6’ya ulaştığına dikkat çekiliyor.

Raporda yetersiz beslenme ve açlık sorununun en çok yaşandığı ülkelerin yüzde 46 ile Haiti ve yüzde 27 ile Venezuela olduğu belirtiliyor.

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