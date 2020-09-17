"Latin Amerika'da Basın Özgürlüğü Tehdit Altında"

11 Latin Amerika ülkesinde ifade özgürlüğünü savunan sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve bölgedeki basına yönelik hak ihlallerini raporlayan Voces del Sur (VDS) projesi, 2019’da Latin Amerika’da halkın habere erişiminin daha da zorlaştığını duyurdu.

VDS’nin yayımladığı ve basın çalışanlarına yönelik saldırı, gözaltı, tutuklama, işkence, cinayet, görevi kötüye kullanma gibi vakalardan oluşan raporda, 2018 yılında 735 olan hak ihlali sayısının 2019’da 2 bin 521’e çıkmasının endişe verici olduğu belirtiliyor.

Raporda, en fazla yaşanan hak ihlallerini “devlet görevlilerinin yetkilerini kötüye kullanması ve basın mensuplarına yönelik resmi ya da sivil saldırılar” oluşturuyor; bu iki alan bölgedeki hak ihlallerinin yüzde 74,2’sini oluşturuyor.

Rapora göre Nikaragua 1.267 ve Venezuela 642 vaka ile Latin Amerika’daki toplam vakaların yaklaşık yüzde 76’sının yaşandığı iki ülke olarak dikkat çekiyor.

“Gazeteciler suça karışanlar için potansiyel tehdit olarak görülüyor”

VDS’nin iletişim sorumlusu Paul Zamora, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda bu yılın ilk 6 ayında basın çalışanlarına yönelik, çoğu fiziksel saldırı ve taciz olmak üzere, toplamda 630 hak ihlalinin gerçekleştiğini söyledi. Yılın ilk yarısında 708 basın mensubunun saldırıya maruz kaldığını ifade eden Zamora, pandemiyle birlikte özellikle otoriter hükümetlerin “salgın hakkında toplumu yanlış bilgilendirme” gerekçesiyle cezalandırmalar yaptığını ve bu durumun ifade özgürlüğünün önünde engeller oluşturduğunu söylüyor.