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Latin Amerika’da Bir Yılda 4 Bin Kadın Cinayeti İşlendi

27.11.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) tarafından yayınlanan rapora göre bölgede geçen yıl en az 4 bin 91 kadın cinayeti işlendi

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) tarafından yayınlanan rapora göre bölgede geçen yıl en az 4 bin 91 kadın cinayeti işlendi.

Ekvador, Kosta Rika ve Panama dışındaki ülkelerde kadın cinayetlerinin 2019’a nazaran azaldığı tespiti yapılan rapora göre nüfusa oranla en fazla kadın ve kız çocuğu cinayeti işlenen ülke her 100 bin kadından 4,7 cinayet oranıyla Honduras oldu. Honduras’ı 100 binde 2,4 ile Dominik Cumhuriyeti ve 100 binde 2,1 ile El Salvador izliyor.

Bölgedeki 46 ülkeden 26’sını kapsayan rapora göre öldürülen Latin kadınların yüzde 72,6’sı 15 ile 44 yaş arasında, yüzde 4,3’ü 15 yaşından küçük; ayrıca öldürülen kadınların yüzde 4,5’ini yurt dışında yaşayan kadınlar oluşturuyor.

Latin kadınlar arasında 15 yaşından büyüklerin tanımadıkları kişilerin cinsel şiddetine maruz kalma oranının yüzde 11 ile dünya ortalamasının iki katı olduğu belirtilen raporda, bölgede çocuk yaşta zorla evlendirmelerden seks köleliğine kadar cinsel şiddetin farklı biçimlerinin yaşandığı kaydediliyor.

Çeteler kadınları öldürüyor

Kadın cinayeti sayısının tahmin edilenin çok üzerinde olabileceğini belirten Venezuelalı feminist araştırmacı ve aktivist Aimee Zambrano’ya göre bölgede kadın cinayetlerini arttıran en önemli nedenlerden biri de organize suç örgütleri.

Örneğin son beş yılda 17 binden fazla kadının öldürüldüğü Meksika’da, kadın cinayetlerinin önemli bir kısmının uyuşturucu çeteleri eliyle yapıldığını söyleyen Zambrano; kadın cinayet oranlarının yüksek olduğu Honduras, Guatemala, El Salvador hatta Kolombiya ve Venezuela gibi ülkelerde bu tür organize suç örgütlerinin etkin olmasının tesadüf olmadığına dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Zambrano uyuşturucu, kaçakçılık ve insan ticareti gibi her türden yasadışı işe bulaşmış çetelerin kontrol altında tuttuğu ya da hakimiyet kurmak istediği yerlerde mahalle sakinlerine ya da diğer çetelere mesaj verme yöntemleri arasında, kadınları öldürmek hatta cesetlerini mahalle meydanlarında teşhir etmek olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda Venezuela’da ve Kolombiya’da da çeteler tarafından öldürülen kadın sayısında ciddi artış yaşandığına değinen araştırmacı, Latin Amerika’daki çetelerin etki alanı arttıkça kadın cinayeti sayısında da artış yaşandığını belirtiyor.

Zambrano, kendisine biçilen rolün dışına çıkarak ataerkil sistemle çatışan kadınların dünyanın her yerinde daha çok eş, eski koca, sevgili ve akrabalar tarafından şiddete uğradığını ancak Latin Amerika’da bu faillere bir de suç örgütlerinin eklenmesinin hem cinayet sayısının hem de şiddetin boyutlarının armasına neden olduğunu kaydediyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8’sini oluşturmasına rağmen dünya genelinde işlenen cinayetlerin üçte birinin yaşandığı Latin Amerika’da suç örgütlerine ve şiddete karşı mücadele, aynı zamanda kadına şiddete karşı verilen mücadenin bir parçası olarak da önem taşıyor.

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