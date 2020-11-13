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Latin Amerika'da Bir "Yoksulluk Fabrikası": Erken Hamilelik

13.11.2020 00:59 | Son Güncelleme

BM Nüfus Fonu UNFPA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Latin Amerika'da 15 ila 19 yaşlarındaki her 1.000 kadından 66,5'i erken hamilelik yaşıyor. UNFPA Latin Amerika Bölge Sorumlusu Federico Tobar, binlerce genç kadını etkileyen bu olguyu "bölgede yoksulluk üreten bir fabrika" olarak tanımlıyor

Latin Amerika'da Bir "Yoksulluk Fabrikası": Erken Hamilelik

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Latin Amerika'da 15 ile 19 yaş arasındaki her 1.000 kadından 66,5'i erken hamilelik yaşıyor.

UNFPA Latin Amerika Bölge Sorumlusu Federico Tobar, binlerce genç kadının kaderini tayin eden bu olgu için "bölgede yoksulluk üreten bir fabrika" benzetmesini kullanıyor.

Rapora göre erken hamilelik daha çok dar gelirli kesimlerde görülüyor ve genç annelerin önemli bir kısmı çocuklarını büyütmek için eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Bu durumun en somut göstergelerinden biri Latin Amerika’da yüzde 18,6 olan üniversite mezunu kadın oranının, 20 yaş öncesi anne olanlar için 6,4’e düşmesi.

Araştırma, erken anne olan kadınların yıllık gelirinin, 20 yaş sonrası anne olanlara göre yıllık 573 dolar daha az olduğunu gösteriyor. Araştırmada, ekonomik olarak eşlerine daha fazla bağımlı olan bu kadınların, şiddet mağduru olma riskinin diğer kadınlara göre daha fazla olduğu belirtiliyor.

Daha çok dar gelirli kesimlerde görülen erken yaşta hamilelik eğitimden işgücü piyasasına, sağlıktan ulusal ekonomiye kadar birçok konuya etki ediyor ve yoksulluğun yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Erken yaşta hamileliğin Latin Amerika’nın altı ülkesine maliyetinin yaklaşık 1,25 milyar dolar olduğunu belirten Federico Tobar, “Bu olguyu engelleyebilirsek herkes kazanır ama en fazla da büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında yaşayacağını öngördüğümüz genç anneler ve çocukları kazanacak” diyor.

“Cinsel eğitim yetersiz, kürtaj yasak”

Venezuela’da kadın haklarını savunan Utopix adlı örgütün cinsel eğitim konusunda araştırmalarını yürüten Sahili Franco Cipriani, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Latin Amerika’da cinsel eğitimin yetersiz olması, yoksul kesimlerin gebeliği önleyici yöntemlere ücretsiz erişiminin olmaması, dini gerekçelerle kürtajın yasak olması gibi bir dizi sorunun erken hamilelikte etkili olduğunu belirtti.

Venezuela’nın 2018 yılında 15 ile 19 yaş arasındaki hamilelik oranının en yüksek olduğu Latin Amerika ülkesi olduğunu belirten Cipriani, son yıllarda ilk sırayı Dominik Cumhuriyeti’nin aldığını söyledi.

Latin Amerika’da erken hamileliğin özellikle gecekondu bölgelerinde yaşayan genç kızlarda görüldüğünü kaydeden Cipriani, orta ve üst sınıfların bu konuda hem daha duyarlı olduğunu hem de gebeliği önleyici yöntemlere erişim olanaklarına sahip olduklarını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre sosyal adaletsizliğin en fazla yaşandığı bölge olan Latin Amerika’da, erken hamilelik sorunu yoksulluğun yeniden üretiminde ve toplumsal kalkınmadaki rolü bakımından, çözülmeyi bekleyen önemli sosyal olgulardan biri olarak dikkat çekiyor.

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