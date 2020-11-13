Latin Amerika'da Bir "Yoksulluk Fabrikası": Erken Hamilelik

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Latin Amerika'da 15 ile 19 yaş arasındaki her 1.000 kadından 66,5'i erken hamilelik yaşıyor.

UNFPA Latin Amerika Bölge Sorumlusu Federico Tobar, binlerce genç kadının kaderini tayin eden bu olgu için "bölgede yoksulluk üreten bir fabrika" benzetmesini kullanıyor.

Rapora göre erken hamilelik daha çok dar gelirli kesimlerde görülüyor ve genç annelerin önemli bir kısmı çocuklarını büyütmek için eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Bu durumun en somut göstergelerinden biri Latin Amerika’da yüzde 18,6 olan üniversite mezunu kadın oranının, 20 yaş öncesi anne olanlar için 6,4’e düşmesi.

Araştırma, erken anne olan kadınların yıllık gelirinin, 20 yaş sonrası anne olanlara göre yıllık 573 dolar daha az olduğunu gösteriyor. Araştırmada, ekonomik olarak eşlerine daha fazla bağımlı olan bu kadınların, şiddet mağduru olma riskinin diğer kadınlara göre daha fazla olduğu belirtiliyor.

Daha çok dar gelirli kesimlerde görülen erken yaşta hamilelik eğitimden işgücü piyasasına, sağlıktan ulusal ekonomiye kadar birçok konuya etki ediyor ve yoksulluğun yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynuyor.