Latin Amerika’da Can Kaybı 100 Bini Aştı

Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika’da Corona virüsünün yol açtığı can kayıpları 100 bini, vaka sayısı ise 2 milyon 160 bini aştı. Kıtada son 24 saatte 2 bin 274 kişi yaşamını yitirken, tespit edilen yeni vaka sayısıysa68 bin 785 oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Latin Amerika’daki artışların endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, vaka sayılarında düşüş yaşanmamasına rağmen ülkelerin ekonomiyi canlandırmak için tedbirleri gevşetmelerinin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekiyor. WHO, uluslararası kurumlara salgınla mücadelede bölgeye destek verme çağrısında bulunuyor. Brezilya, 600 milyondan fazla nüfusa sahip Latin Amerika’da 1 milyon 152 binden fazla vaka ve 53 bine yakın can kaybı ile pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya'da son bir ayda en az 30 bin can kaybı Latin Amerika’da virüsün tespit edildiği ilk ülke olan Brezilya’da ilk can kaybı 16 Mart’ta yaşanmıştı. Bugün itibarıyla 30 bin 72’si son bir ayda, 1374’ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 52 bin 788 kişinin hayatını kaybettiği ülke, ABD’den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke konumunda.

Pandemi boyunca iki sağlık bakanının istifa ettiği Brezilya’da, Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro salgına karşı gerekli sosyal tedbirleri almadığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalıyor. Bazı eyaletler devlet başkanının itirazlarına rağmen önleyici tedbirleri hayata geçirdi. Düzenlenen bazı etkinliklerde eyaletlerin aldığı zorunlu maske kullanma kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Bolsonaro’ya, dün yayımlanan bir mahkeme kararı ile eyalet kurallarına uyması gerektiği, aksi takdirde kendisine 400 dolar ceza kesileceği bildirildi. Meksika’da ölüm oranları yüksek 793’ü son 24 saatte olmak üzere 23 bin 377 can kaybı ile Brezilya’dan sonra en fazla ölümün yaşandığı ülke Meksika. Ülkede dikkat çeken detay dünyada ve Latin Amerika’da virüse bağlı can kaybı oranı yaklaşık yüzde 5’ken, bu oranın Meksika’da yüzde 12’yi aşmış olması. Vaka sayısında dünya sıralamasında, Türkiye’nin hemen önünde 12. sırada yer alan Meksika’da dün rekor bir artışla 6 bin 288 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 191 bin 410’a ulaştı.

Peru’da hastaneler doldu Latin Amerika’da Brezilya’dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip olan Peru’da 260 bini aşkın vaka bulunuyor. 8 bin 440 can kaybının meydana geldiği ülkede hastaneler dolmuş durumda ve ülke ekonomisi yılın ilk 4 ayında yüzde 13 daralma yaşadı. 20 milyonluk Şili ilk sekizde 4 bin 700’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Şili, 250 bini aşan vaka sayısı ile en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor. Şili salgından en fazla etkilenen 10 ülke arasında 20 milyondan daha az nüfusuyla kişi başına vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olmasıyla ve 210 binin üzerinde tedavi edilen hasta sayısıyla dikkat çekiyor. Şili’de vakaların yaklaşık yüzde 70’i son bir ayda tespit edildi. Bolivya’da sağlık sistemi çökmek üzere 11 milyonluk Bolivya’da resmi rakamlara göre yaklaşık 26 bin 400 vaka ve 850 can kaybı bulunuyor. Salı günü yetkililer, ülkede tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, sağlık personelinin güvenliğini alamadıklarını ayrıca çoğu hastanenin ve laboratuvarın da kapasite sorunu yüzünden kısmen çalışacağını duyurdu. Ülkedeki kullanılabilir toplam solunum cihazı sayısının yaklaşık 100 olduğu söyleniyor ve yerel kaynaklar sokaklarda her gün cesetlerin bulunduğunu iddia ediyor.