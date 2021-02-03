Latin Amerika'da Can Kaybı 600 Bini Aştı

900 bine yakın aktif vakanın kayıt altına alındığı ve iki farklı Corona virüsü mutasyonunun tespit edildiği ülkede aşılama işlemi ilk defa Ocak ortasında CoronaVac aşısı ile başladı. Ancak son haftalarda vakalarda ve can kayıplarında kayda değer bir artış görülüyor. Brezilya’da son 24 saatte 1.210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 9 milyon 283 bin 418 vaka ve 226 bin 309 can kaybı yaşanan Brezilya vaka sayısında dünyada üçüncü; can kayıplarında ise ABD’den sonra geliyor.

Sağlık sistemi, sosyal güvenceler, ekonomik kriz gibi sorunlardan dolayı her dört can kaybından en az birinin yaşandığı Latin Amerika’da kayıt altına alınan ölü sayısı 603 bin 12’ye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) inisiyatifiyle aşıya adil erişimi kolaylaştırmak için kurulan COVAX’ın bugün yaptığı açıklamaya göre Brezilya yılın ilk çeyreğinde en fazla aşı gönderilen altı ülkeden biri olacak.

Meksika’da virüse yakalananların ölüm oranı çok yüksek

Meksika’da resmi verilere göre vaka sayısı 1 milyon 874 bine; can kayıpları ise 159 bin 533’e ulaştı. Meksika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Ülke, virüse yakalananların yüzde 8,51’inin yaşamını yitiriyor olması ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay 32 bin 729 can kaybının yaşandığı ülkede aktif vaka sayısı 278 binin üzerinde. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre hastanelerdeki toplam yatak sayısının yüzde 55’inde Corona hastaları tedavi ediliyor ancak bu oran başkent Meksiko City’de yüzde 82’ye ulaşıyor.

Meksika’nın Pfizer, AstraZeneca, CanSino ve Covax ile aşı anlaşmaları bulunuyor. Ayrıca dün ilgili sağlık kurumu Cofepris tarafından acil durumlarda kullanmak üzere Rus aşısı Sputnik V de onaylandı.

Bölgede nüfusa göre pandemiden en fazla etkilenen ülke her 100 bin kişide 125 can kaybıyla Peru iken ikinci sırada Meksika (123) var. Bu iki ülkeyi Panama (123) Arjantin (107) ve Kolombiya (107) izliyor.

Latin Amerika bir süredir yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlardan dolayı WHO tarafından pandemi ile küresel mücadelenin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.

