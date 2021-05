Latin Amerika’da Can Kayıpları 1 Milyonu Aştı

Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Corona virüsü kaynaklı can kayıpları 1 milyonu aştı. Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen kayıt altına alınan ölümlerin yüzde 28’i Latin Amerika’da yaşandı. Bu oranın Mayıs ayında yüzde 31’e çıkarak, pandemide yaşanan her 3 can kaybından neredeyse birinin Latin Amerika ülkelerinde olması, uluslararası sağlık örgütlerinin bölgeye yönelik endişelerinin artmasına neden oldu.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Latin Amerika’da aşılarını olanların tüm nüfusa oranının yüzde 3 olduğunu açıkladı. PAHO Direktörü Carissa Etienne “Pandeminin merkez üslerinden biri olan Latin Amerika, aşılamada da merkez üslerden biri olmalı” diyor ve uluslararası kurum ve kuruluşlara bölgeye aşı tedarikinde yardımcı olması çağrısı yapıyor.

Pandemiye ekonomik, sosyal ve siyasi krizler yaşarken yakalanan Latin Amerika, salgının yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösteriliyor. IMF raporlarına göre geçen yıl yüzde 7,4 küçülerek son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı bölgede pandemiyle mücadele olanakları da zorlaşıyor.