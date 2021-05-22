Latin Amerika’da Can Kayıpları 1 Milyonu Aştı

Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Corona virüsü kaynaklı can kayıpları 1 milyonu aştı. Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen kayıt altına alınan ölümlerin yüzde 28’i Latin Amerika’da yaşandı. Bu oranın Mayıs ayında yüzde 31’e çıkarak, pandemide yaşanan her 3 can kaybından neredeyse birinin Latin Amerika ülkelerinde olması, uluslararası sağlık örgütlerinin bölgeye yönelik endişelerinin artmasına neden oldu. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Latin Amerika’da aşılarını olanların tüm nüfusa oranının yüzde 3 olduğunu açıkladı. PAHO Direktörü Carissa Etienne “Pandeminin merkez üslerinden biri olan Latin Amerika, aşılamada da merkez üslerden biri olmalı” diyor ve uluslararası kurum ve kuruluşlara bölgeye aşı tedarikinde yardımcı olması çağrısı yapıyor. Pandemiye ekonomik, sosyal ve siyasi krizler yaşarken yakalanan Latin Amerika, salgının yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösteriliyor. IMF raporlarına göre geçen yıl yüzde 7,4 küçülerek son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı bölgede pandemiyle mücadele olanakları da zorlaşıyor.

Toplam vaka sayısının 32 milyona yaklaştığı bölgede, virüsten dolayı yaşanan ölümlerin yüzde 90’ı sırasıyla Brezilya, Meksika, Kolombiya, Arjantin ve Peru’da kayıt altına alındı. Bu beş Latin Amerika ülkesi, dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk 15 içinde yer alıyor. Brezilya’da ölü sayısı 450 bine yaklaştı 446 bini aşan can kaybıyla bölgede en fazla ölümün yaşandığı Brezilya, ABD’den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın Cuma günü açıkladığı verilere göre son 24 saatte 2 bin 215 kişinin yaşamını yitirdiği ve 76 bin 855 yeni vakanın kayıt altına alındığı ülke, toplamda 16 milyona yakın vaka sayısıyla dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor. Brezilya’nın Amazon ormanları bölgesindeki Manaus şehrinde çok sayıda hasta oksijen tüpü sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Son bir ayda 66 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya’da, yüksek can kayıpları nedeniyle mezarlıklar genişletiliyor. Aktif vaka sayısının en az 1,1 milyon olarak belirtildiği ülkede, bugüne kadar nüfusun yüzde 8,5’i aşılandı.

Brezilya’da ilk günden bu yana salgını küçümseyen ve maske takmayı da reddeden devlet başkanı Jair Bolsonaro hakkında parlamento tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, Bolsonaro’nun salgın politikasını ve zamanında aşı temin etmemesine ilişkin soruşturma başlattı. Meksika yüksek ölüm oranıyla dikkat çekiyor Toplam vaka sayısı 2 milyon 390 bini aşan Meksika, kayıt altına alınan vakaların yüzde 9,2’sinin yaşamını yitirmiş olmasıyla dikkat çekiyor. 221 bini aşan ölü sayısıyla, bölgede Brezilya’dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika, en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasındaysa 4. sırada yer alıyor. Her 1 milyon kişiden 53 bin 64 test oranıyla bölgede test oranı en düşük ikinci ülke olan Meksika’da aşıları tamamlanan kişilerin tüm nüfusa oranı yüzde 8,9. Hastane doluluk oranları endişe verici boyutlarda Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen ölü sayısı 83 bini aşan Kolombiya, en fazla can kaybı yaşanan ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. Başkent Bogota’daki sağlık merkezlerinde yoğun bakım odaları ve solunum cihazları doluluk oranının yüzde 95’lerde olduğu bildiriliyor.