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Latin Amerika’da Can Kayıpları Bir yılda 700 Bine Yaklaştı

07.03.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Corona virüs kaynaklı ilk ölümün geçen yıl 7 Mart’ta Arjantin’de kayıt altına alındığı Latin Amerika, pandeminin birinci yılında 700 bin civarı can kaybıyla Avrupa’dan sonra en fazla ölümün yaşandığı bölge olarak dikkat çekiyor

Corona virüs kaynaklı ilk ölümün geçen yıl 7 Mart’ta Arjantin’de kayıt altına alındığı Latin Amerika, pandeminin birinci yılında 700 bin civarı can kaybıyla Avrupa’dan sonra en fazla ölümün yaşandığı bölge olarak dikkat çekiyor.

Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen dünyada virüs kaynaklı her dört can kaybından birinin Latin Amerika’da gerçekleşmesi pandeminin bölgedeki etkisini en çarpıcı biçimde ortaya koyan veriler arasında gösteriliyor.

Pandemiye yetersiz sağlık sistemi, sosyal güvenlik problemleri, yoksulluk gibi sorunlar yaşarken yakalanan Latin Amerika’da kayıt altına alınan vaka sayısı 22 milyonu aştı ve en fazla ölümün gerçekleştiği ülkeler sıralamasında ilk 15’te 5 Latin Amerika ülkesi yer alıyor.

Bölgede yaşanan toplam can kaybının yüzde 68’i Brezilya(265 bin) ve Meksika’da(190 bin) gerçekleşirken Küba(344) ve Haiti(250) kayıt altına alınan ölümlerin en az olduğu iki ülke olarak dikkat çekiyor.

Ekonomik tahribatın en ağır yaşandığı bölge

Ekonomik verilerin kayıt alınmaya başladığı 1900 yılından bu yana tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Latin Amerika, 2020 yılında Birleşmiş Milletler(BM) verilerine göre yüzde 7,7 küçülmeyle pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösteriliyor.

Ekonomisi daha çok hammadde ihracatına dayanan Latin Amerika’da 2020 yılında uluslararası ticaret yüzde 23, ihracat yüzde 14 ve doğrudan yabancı yatırımlar da yarı yarıya azaldı. Çoğu küçük ölçekli 2,7 milyon şirket kepenk kapattı ve işsizlik oranı yüzde 18,5’e yükseldi.

Bölgede ayda 143 dolardan daha az kazanan yoksul sayısı yüzde 15’in üzerinde artarak 214 milyona; ayda 60 dolardan az kazanan aşırı yoksulların sayısı ise 83,4 milyona çıktı.

Merkez bankaları verilerine dayanarak yayımlanan BM raporlarına göre Latin Amerika’da pandemiden en az etkilenen ülke yüzde 4 küçülme ile bölge devi Brezilya olurken gayrı safi yurt içi hasılası en fazla düşen ülkeyse yüzde 30 küçülmeyle Venezuela oldu ve onu Peru izledi.

Latin Amerika aşının en geciktiği bölgeler arasında

Pandeminin yarattığı sosyo-ekonomik yıkım sürerken aşılama sürecinin başlaması Latin Amerikalılar için bir umut olsa da aşıların bölgeye geç ulaşması, yetersiz aşı miktarı ve aşının dağıtımı gibi sorunlar pandeminin etkilerinin artabileceği endişelerini besliyor.

Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da ilk aşı 24 Aralık tarihinde Meksika’da yapıldı ve o tarihten bugüne toplamda yalnızca 18,5 milyon kişi aşılandı.

Nüfusu 19 milyon civarı olan Şili 4 milyondan fazla vatandaşını aşılayarak yüzde 23,89 oranla bölgede aşılama oranı en yüksek ülke olurken, onu yüzde 4,78 ile Brezilya izliyor. Paraguay ve Venezuela’da ise bu oran 0,01 ve altında.

Bölgede ayrıca aşı sürecinde rüşvet, adam kayırma, kötü planlama gibi skandallar Arjantin, Ekvador ve Peru’da sağlık bakanlarının değişmesine neden oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) son haftalarda vaka ve can kayıpları sayısında artış gerçekleşen Latin Amerika’da testlere ve aşılama çalışmalarına öncelik verilerek pandemiden en fazla etkilenen kesimlere mali destekte bulunulması çağrısı yapıyor.

IMF 2021’de Latin Amerika’da yüzde 4,1 büyüme beklentisi açıklasa da geçen yıl yüzde 7,7 küçülen ekonominin pandemi öncesi düzeye 2023’ten önce dönemeyeceği öngörüsünde bulunuyor.

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