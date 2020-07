Latin Amerika’da Çifte Pandemi: Corona ve Açlık

Corona virüsü salgınından kaynaklı can kayıplarının 174 bine ulaştığı Latin Amerika’da, pandemi etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünyada en fazla vaka görülen 8 ülkeden 4‘ü Latin Amerika'da bulunuyor. Bu ülkeler Brezilya, Meksika, Peru ve Şili. Salgının yeni merkez üssü olan 630 milyonluk bölgedeki vaka sayısı bugün itibarıyla 4 milyonu aşmış durumda.

212 milyon nüfuslu Brezilya’da vaka sayısı 2,2 milyonu, can kaybı ise 82 bini aştı. Cumhurbaşkanının da virüse yakalandığı Brezilya’da son 24 saatte 67 bin 860 yeni vaka ve 1284 can kaybı yaşandı.

Son 24 saatte dünyada virüsten en fazla etkilenen ülke olan Meksika’da 790 can kaybı ve 6019 yeni vaka tespit edildi. Meksika’da yaşanan can kaybı toplamda 41 bini geçerken, bölgedeki birçok ülkede vaka ve ölü sayısında hemen her gün yeni rekorlar kırılıyor.

Uzmanlar vaka sayılarındaki artışların en önemli nedenleri arasında "salgınla mücadelede kayda değer bir ilerleme sağlanmamasına rağmen, mali yetersizliklerden dolayı sosyal tedbirlerin gevşetilmesinin" bulunduğunu belirtiyor.