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Latin Amerika’da Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

30.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmalara göre nüfusun yüzde 44’ünün internete bağlı olmadığı Latin Amerika, uzmanlara göre potansiyel müşteri barındırmaları bakımından ciddi fırsatlar barındırıyor. Google bölgeye 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu

Latin Amerika’da Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Pandeminin yol açtığı ekonomik tahribattan en çok etkilenen bölgeler arasında gösterilen Latin Amerika için Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Topluluğu (ECLAC) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi örgütler bölgedeki dijital dönüşümün, ekonomik toparlanma sürecini hızlandıracağını belirtiyor.

Yaklaşık 650 milyon nüfusa sahip Latin Amerika’da internetten alışveriş yapanların sayısının 260 milyona ulaştığı bildiriliyor. ECLAC raporlarına göre pandemi sürecinde ticari internet sitesi sayısı Kolombiya ve Meksika’da yüzde 800, Brezilya ve Şili’de yüzde 360 arttı.

Pazar araştırma şirketleri eMarketer ve Insider Intelligence raporuna göre 2022’de elektronik ticaretin en çok artacağı ilk on ülkeden üçü Latin Amerika’da. Rapora göre yılsonu itibarıyla listede dördüncü sırada olan Brezilya’da yüzde 22,8, altıncı sıradaki Arjantin’de yüzde 18,6 ve onuncu sıradaki Meksika’da yüzde 18 büyüme bekleniyor.

Uzmanlar geçen yıl 85 milyar dolarlık elektronik ticaret hacminin diğer bölgelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğuna, ayrıca internetten alışverişlerin çoğunun Brezilya ve Meksika’da yapılıyor olmasının bölgenin geri kalanındaki durumu biraz daha netleştirdiğini kaydediyor.

Mobil operatörlerden ve telekom firmalarından oluşan GSMA verilerine göre Latin Amerika’nın yüzde 97’sinde internete erişim olanağı olmasına rağmen nüfusun yüzde 44’ü internete bağlı değil.

Google’dan bölgeye 1,2 milyar dolarlık yatırım

Google, Latin Amerika’daki dijital dönüşüme ve ekonomik toparlanma sürecine destek vermek için önümüzdeki 5 yıllık bir sürece yayılacak biçimde toplamda 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Google’ın yatırımlarının altyapı, dijital yeteneklerin geliştirilmesi, girişimciler için ekosistemler ve savunmasız toplulukların güçlendirilmesine odaklanacağı bildirildi.

Google Latin Amerika’nın VOA Türkçe’ye iletttiği bilgilere göre Google, bölgede tam olarak dijital dönüşümün sağlanması durumunda 2030 yılında bölgenin en büyük altı ekonomisinde senelik 1,37 trilyon dolarlık bir gelire ulaşılabileceğini öngörüyor.

Latin Amerika’da dijital dönüşümün uzaktan sağlık hizmetlerinden tarım ve finansa kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunduğunu belirten yetkililer, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için hükümetlere ve özel sektöre altyapıyı güçlendirmek, teknoloji okur yazarlığının artırılması, araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek gibi görevlerin beklediğini bildiriyor.

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