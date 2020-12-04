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Latin Amerika'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yarı Yarıya Azaldı

04.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Latin Amerika'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yarı Yarıya Azaldı

2019 yılında 161 milyar dolara yakın olan doğrudan yabancı yatırımın bu yıl 72 ila 88 milyar dolar arasında kalması bekleniyor

BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu’nun (ECLAC) son raporuna göre 2019 yılında 161 milyar dolara yakın olan doğrudan yabancı yatırımın (DYY) bu yıl 72 ila 88 milyar dolar arasında kalması bekleniyor.

Dünya genelinde yüzde 40 düşmesi beklenen doğrudan yabancı yatırımların, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 45 ila 55 arasında olacağı öngörülüyor. Raporda, Peru yılın üçüncü çeyreği itibarıyla DYY’larda yüzde 72 küçülme ile en yüksek oranda küçülmenin yaşandığı ülke olurken, onu yüzde 50 düşüşle Kolombiya izledi.

Peru pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlarla başetmekte zorlandığı için vaka ve ölüm sayılarındaki artışa rağmen karantina gibi kısıtlamaları kaldırmak zorunda kalmış; Kolombiya ise geçtiğimiz günlerde 10 yıllık sürekli büyümenin ardından resesyon yaşanan ülkeler listesine dahil olmuştu.

2019 yılında, 70 milyar dolara yakın DYY ile dünya sıralamasında ilk altıda yer alan Brezilya, bölgede en fazla ekonomik kayıp yaşayan ülke oldu. Brezilya’da yılın ilk 10 ayındaki toplam DYY, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 düşerek 31 milyar 914 milyon dolara geriledi.

Latin Amerika’da DYY’lar daha çok yenilenebilir enerji; telekomunikasyon; petrol, gaz ve kömür ve otomotivsektöründe yoğunlaşıyor ve yatırımların yüzde 82’sinin ABD ve Avrupa menşeili olması dikkat çekiyor.

Raporda Latin Amerika ve Karayipler’in başta hammadde üretiminde olmak üzere doğrudan yabancı yatırımlara sunduğu avantajların, son 10 yıldır azaldığını ve bu durumun bölgeye yönelen sermaye akışında, sanayi ve altyapı yatırımlarında görüldüğü tespiti yapılıyor.

2012 yılında 210 milyar civarında olan doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş, bölgeye yönelik yeni teknoloji transferi, gayrımenkul yatırımlarında artış, yeni istihdam ve ihracat olanakları gibi bir dizi unsur üzerinde olumsuz etki oluşturuyor.

ECLAC, Latin Amerika ekonomisinin bu yıl yüzde 9,1 küçülmeyle son yüz yılın en büyük ekonomik küçülmesini yaşayacağını; ihracatın yüzde 23 azalacağını; kişi başı GSYİH’nın 2010’a, yoksulluk oranlarının 2006’ya gerileceğini öngörüyor ve bölgesel ticaretin artırılması önerisinde bulunuyor.

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