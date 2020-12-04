Latin Amerika'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yarı Yarıya Azaldı

BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu’nun (ECLAC) son raporuna göre 2019 yılında 161 milyar dolara yakın olan doğrudan yabancı yatırımın (DYY) bu yıl 72 ila 88 milyar dolar arasında kalması bekleniyor.

Dünya genelinde yüzde 40 düşmesi beklenen doğrudan yabancı yatırımların, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 45 ila 55 arasında olacağı öngörülüyor. Raporda, Peru yılın üçüncü çeyreği itibarıyla DYY’larda yüzde 72 küçülme ile en yüksek oranda küçülmenin yaşandığı ülke olurken, onu yüzde 50 düşüşle Kolombiya izledi.

Peru pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlarla başetmekte zorlandığı için vaka ve ölüm sayılarındaki artışa rağmen karantina gibi kısıtlamaları kaldırmak zorunda kalmış; Kolombiya ise geçtiğimiz günlerde 10 yıllık sürekli büyümenin ardından resesyon yaşanan ülkeler listesine dahil olmuştu.

2019 yılında, 70 milyar dolara yakın DYY ile dünya sıralamasında ilk altıda yer alan Brezilya, bölgede en fazla ekonomik kayıp yaşayan ülke oldu. Brezilya’da yılın ilk 10 ayındaki toplam DYY, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 düşerek 31 milyar 914 milyon dolara geriledi.