“Latin Amerika’da Ekonomik Toparlanma Yavaşlıyor”

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun (ECLAC) yayınladığı rapora göre geçen yıl yüzde 6,2’lik büyümeyle beklentilerin üzerine çıkan bölge ekonomisi, bu yıl yalnızca yüzde 2,1 büyüyecek.

Latin Amerika ekonomisinin bu yıl yavaşlayacağı tahminindeki temel etken pandemiyle birlikte derinleşen enflasyon, kur artışı, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlara bağlı olarak alım gücünün ve tüketimin azalacağı tespiti. Ancak Latin Amerika’nın en önemli iki ticaret ortağı olan ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlamanın da etkili olacağına dikkat çekiliyor. ECLAC tahminlerine göre ABD ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6’dan yüzde 3,9’a; Çin’inki ise yüzde 8’den 5,7’ye düşecek.

Geçen yıl yalnızca 11 Latin Amerika ülkesinin ekonomisinin pandemi öncesi düzeye ulaşabildiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl üç ülkenin daha bu listeye katılacağı ancak geri kalan 19 ülkenin pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden atarak 2019 verilerine geri dönebilmesi için 2025’i beklemesi gerekeceği belirtildi.

Rapora göre geçen yıl Latin Amerika’da en çok büyüme kaydeden ülke yüzde 13,5 ile Peru olurken onu yüzde 12,4’le Panama ve yüzde 11,8’le Şili izledi. Geçen yıla göre ekonomisi küçülen iki ülkeyse yüzde 3 küçülmeyle Venezuela ve yüzde 0,5 küçülmeyle Haiti oldu.

2020’de son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşamasının ardından geçen yıl kaydedilen kısmi toparlanma sonrasında bölgenin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğu da belirtildi. Bu sorunlar, ekonomik büyüme için gerekli elverişli ortamın azalması, hükümetlerin kamu harcamaları için kaynak üretmekte zorlanması, enflasyon baskısı ve kur artışı olarak sıralandı.

ECLAC İcra Sekreteri Alicia Barcena “2022’deki yavaşlamanın düşük yatırım ve verimlilik, yoksulluk ve sosyal adalet gibi yapısal sorunlara, enflasyonist baskılara ve makro finansal risklere zamanında yanıt verebilecek merkezi politikalar güçlendirilmeli” dedi.

Rapora göre bölgedeki en ciddi sorunlardan biri işsizlik. Bu yıl için kadınlar arasında yüzde 11,5 ve erkeklerde yüzde 8 işsizlik oranı beklendiğini açıklayan Barcena, pandemide kadın işsizlik oranının erkeklere göre yüzde 66 daha fazla arttığını belirtti.

Bölgede başta enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak fiyatların da arttığı geçen Kasım ayında yapılan araştırmaya göre, Latin Amerika’daki enflasyon ortalamasının, Venezuela, Arjantin, Haiti ve Surinam dışarıda tutulduğunda, yüzde 7,1 olduğu kaydedildi.

Raporda Latin Amerika’da geçen yıl ihracat gelirlerinin yüzde 25 arttığı ancak bu artışın yalnızca yüzde 8’inin ihraç ürünlerindeki artıştan kaynaklandığı, diğer yüzde 17’sininse fiyatlardaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

ECLAC, Latin Amerika’da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma, istihdam artışı ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlara, bölge ülkelerine yönelik yardımlarını arttırma çağrısı yaptı.

