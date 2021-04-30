Latin Amerika’da Elektronik Ticaret Hacminde Rekor Artış

PayU raporuna göre küresel e-ticaretin yeni hedeflerinden biri olmaya aday gösterilen Latin Amerika’da pandemi sürecinde uzaktan alışveriş eğiliminin artması, bölge ülkelerinde internet kullanımının ve hızının artması, e-ticareti kolaylaştıran yasal düzenlemeler, güvenli ödeme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve Latin Amerikalılar’ın internetten alışverişe karşı önyargılarının değişmeye başlaması gibi etkenler çevrimiçi alışverişleri artırıyor.

Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da geçen yıl PayU üzerinden 200 milyon adet ödeme yapıldığına dikkat çeken Leon, e-ticaret pazarında en büyük bölge ülkesinin 45 milyar dolarlık işlem hacmiyle Brezilya olduğunu belirtiyor.

Online olarak sanal pos hizmeti sağlayan PayU'nun yayımladığı rapora göre Latin Amerika'da çevrimiçi alışverişler son bir yılda yüzde 133 artarak 90 milyar dolara ulaştı.

Raporda analiz edilen dört sektör olan güzellik ve kozmetik, dijital ürünler, moda ve eğitimdeki tüketici harcamalarının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu kaydediliyor.

Uzmanlar 2020’de Latin Amerika’da internet üzerinden sadece moda ve aksesuar alımları için tüketicilerin 14 milyar dolardan fazla harcadığını belirtiyor.

PayU kendi platformlarında moda ve aksesuar alımlarında yüzde 191 artış yaşandığını bildiriyor. Arjantin yüzde 447 artış ve 108 dolarlık ortalama işlem değeriyle moda ve aksesuar alımlarında ilk sırada yer alıyor.

Raporda Latin Amerika’da güzellik ve kozmetik ürünleri için 2020’de 3,8 milyar dolar harcandığı ve bu ürünlerin perakende satışlarında Meksika’da yüzde 1.410 ve Brezilya’da yüzde 1.276 artış yaşandığı kaydediliyor.

Analiz edilen diğer bir kalem olan internetten yapılan eğitim harcamalarında ise bölgede yüzde 69 artış tespit edildiği ve Meksika’nın yüzde 139 ve Arjantin’in yüzde 138 artış oranlarıyla ilk iki sırada yer aldığı belirtiliyor.

Çevrimiçi dijital ürün alımlarında yüzde 23 artış yaşandığı belirtilen raporda, Şili’de bu ürünler için yapılan ödemelerdeki yüzde 211’lik artış dikkat çekiyor. Dijital ürün ödemelerinde Meksika’nın yüzde 35’lik artışla 1,7 milyar dolara ve Arjantin’in yüzde 22 artışla 543 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Latin Amerika’daki ticari işlemlerin yaklaşık yüzde 15’inin çevrimiçi yapıldığını ve bu oranın büyümeye devam edeceğini belirten uzmanlar bu yıl için yüzde 50 artış bekliyor.

