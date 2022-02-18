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“Latin Amerika’da En Çok Kripto Para Kullanan Ülke Venezuela”

18.02.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’da 2017 yılında başlayan hiper enflasyon sorununun yol açtığı sonuçlardan biri de kripto para kullanımındaki artış oldu. Kripto para temininde son yıllarda Latin Amerika’da ilk sırada yer alan ülkede gündelik yaşamda kripto para kullanımı da yaygınlaşıyor

“Latin Amerika’da En Çok Kripto Para Kullanan Ülke Venezuela”

Venezuela’da 2017 yılında başlayan hiper enflasyon sorununun yol açtığı sonuçlardan biri de kripto para kullanımındaki artış oldu. Kripto para temininde son yıllarda Latin Amerika’da ilk sırada yer alan ülkede gündelik yaşamda kripto para kullanımı da yaygınlaşıyor.

Durdurulamayan yüksek enflasyon ve kur artışı, kısa zaman öncesine kadar döviz temin etmenin önündeki yasal zorluklar, alım gücünün ve tüketimin düşmesiyle yatırım olanaklarının azalması, yaptırımlardan dolayı uluslararası para aktarımında karşılaşılan zorluklar, bitcoin madenciliğindeki artış gibi nedenler Venezuela’yı en çok kripto paranın kullanıldığı ülkeler listesinde tutuyor.

Blockchain araştırma firması Chainalysis’e göre Venezuela, dünyada en çok bitcoin (BTC) satın alınan 7 ülkeden biri oldu. Chainalysis verilerine göre BTC alınıp satılan bir platform olan LocalBitcoins Venezuela’da geçen yıl toplamda 142 milyon doların üzerinde işlem yapıldı. Araştırmalara göre LocalBitcoins ve Binance gibi alım satım yapılabilecek sitelere giriş sayısında yüzde 300 artış oldu.

Venezuela 2018 yılında dünyada kendi dijital parasını kullanmaya başlayan ve kripto para kullanımı için gerekli yasal düzenlemeleri yapan ilk ülkelerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

“Kripto para kullanımı oldukça yaygın”

Ülkede uluslararası havalimanından bazı marketler zinciri, TV operatörleri, gazinolar, hazır yemek zincirleri gibi çok sayıda yerde kripto para ile ödeme yapılabiliyor. Kripto para uzmanı ekonomist Aaron Olmos, ülkede kripto para ile ödeme kabul eden yaklaşık 1800 işyeri olduğunu söylüyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Olmos, Venezuela’da kripto para kullanımının yüksek olmasındaki en önemli etkenin yüksek enflasyon sorunu olduğunu söylüyor. Kripto para uzmanı, ulusal para birimi Bolivar’da yaşanan değer kaybını önlemek için birçok Venezuelalı'nın kripto parayla işlem yapmaya başladığını belirtiyor.

Venezuela’da işlemlerin çoğunun kişiler arasında (P2P) yapıldığını söyleyen ekonomist, yapılan işlemlerin büyüklüğü, nerede yapıldığı, kaç kişinin kripto cüzdanı olduğu gibi bilgilerin olmadığını, ancak Venezuela ekonomisinde kripto paranın etkisinin görünür olduğunu kaydediyor.

Uluslararası yaptırım uygulanan mevcut hükümetin 2019-2025 ekonomi planlamasında ticari işlemlerin Venezuela’nın devlet destekli dijital parası Petro ile yapılması hedefinin bulunduğuna dikkat çeken Olmos, “ABD eski başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yaptırım uygulandığı için Petro, yurt dışında konvertibl değil ve Venezuela’da hükümet veya diğer aktörler uluslararası ticarette diğer kripto paraları kullanıyor” diyor. Venezuela basınında birçok defa, yaptırımlardan dolayı uluslararası bankacılık sistemini kullanmakta zorluklar yaşayan hükümetin, İran ve Türkiye gibi ülkelerle yaptığı ticarette BTC kullandığı bildirilmişti.

Similar Web gibi, Venezeula’da 2021’in son dört ayında en çok ziyaret edilen her beş web sitesinden biri kripto parayla ilgili içeriğe sahip. Araştırma bu sitelerin kripto para alım satımı, oyun oynayarak para kazanılan (play to earn) siteler ve şans oyunları siteleri olduğunu ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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