“Latin Amerika’da en fazla siyasi tutuklu Venezuela’da”

Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da siyasi çatışmanın göstergelerinden biri siyasi tutuklular. Sivil toplum kuruluşlarına göre, Latin Amerika’da en fazla siyasi tutuklunun bulunduğu ülke konumundaki Venezuela’da 400’e yakın siyasi tutuklu var.

Venezuela’da yaşanan siyasi krizin öne çıkan göstergeleri arasında, birbirini tanımayan iki cumhurbaşkanı ve biri kurucu olmak üzere toplam üç meclisin olması yer alıyor. Ancak bu krizin boyutunu ülkedeki siyasi tutukluların sayısına bakarak da anlamak mümkün.

Venezuela’da Adalet Bakanlığı ya da 9 yıl önce kurulan Cezaevleri Bakanlığı gibi resmi makamlardan siyasi tutuklu sayısı hakkında bir açıklama yapılmadığından, ülkedeki tutuklama ve tahliyelerin takibini sivil toplum kuruluşları yapıyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK) bugün Venezuela’da 400’e yakın siyasi tutuklu olduğunu belirtiyor.

Son 6 yılda 15 binin üzerinde tutuklama

Tutuklamalar daha çok 2014 ve 2017’de Nicolas Maduro iktidarına karşı düzenlenen sokak eylemlerinde yaşandı. 2019 başında muhalif Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini ülkenin cumhurbaşkanı ilan etmesi sonrasında siyasi tutuklu sayısı bine yaklaşmıştı.