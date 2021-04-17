Latin Amerika'da Gebeliğe Bağlı Ölümler Artıyor

Araştırmada doğum öncesi ve sonrasında yaşanan can kayıplarının sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşanan bölgelerde ve düşük gelirli kesimlerde daha fazla görüldüğüne yer veriliyor.

BM’nin son yayımladığı verilere göre OECD ülkelerinde gebeliğe bağlı ölüm oranı her 100 bin kadında 8’ken bu oran Latin Amerika ve Karayipler’de 83.

Yaşanan can kayıplarının yüzde 99’unun az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olması dikkat çekiyor.

Araştırmada pandemi öncesi gebeliğe bağlı yaşanan can kayıpları günde 830 iken bu sayının pandemi sürecinde bin 100’ü aştığı belirtiliyor.

Londra’daki St. George's Üniversitesi'nin 1 Ocak 2020 ila 8 Ocak 2021 arasını kapsayan araştırması, yaşamını yitiren hamile kadın ve anne karnında bebek sayısında, kanamalı dış gebelik, doğum öncesi ve sonrası depresyon vakalarında da artış olduğunu ortaya koyuyor.

17 ülkede son bir yılda 6 milyon hamile kadın üzerinde yapılan 40 farklı araştırmaya dayanarak yayımlanan bir rapora göre pandemi sürecinde gebeliğe bağlı ölümlerde yüzde 33 artış yaşandı.

Pandemi sürecinde başta Brezilya, Meksika, Peru, Venezuela olmak üzere zaten yetersiz olan sağlık sistemlerinin çökme noktasına gelmesi, bölgede doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerine erişimin zorlaşmasına neden oluyor.

Bu yılın ilk üç ayında gebeliğe bağlı ölüm oranları Meksika’da yüzde 220, Dominik Cumhuriyeti’nde yüzde 48, Peru’da yüzde 38 arttı. Gebeliğe bağlı can kayıplarında yaşanan artış üzerine Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) geçen yıldan bu yana bölge ülkelerine uyarılarda bulunuyor.

“Can kayıpları önlenebilir”

Venezuela’da kadın haklarını savunan Muderes adlı organizasyonun koordinatörü Dr. Nancy Bello, VOA Türkçe’ye gebeliğe bağlı her 10 can kaybından 9’unun doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetleriyle önlenebileceğini, yaşanan ölümlerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını belirtiyor.

Bello can kayıplarının genelde aşırı kanama, enfeksiyon ve hipertansiyon sorunlarına bağlı olduğunu ve bölgedeki neredeyse tüm sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadele için seferber edilmiş olması, birçok kadının hem virüs bulaşır endişesiyle hem de ekonomik nedenlerle sağlık merkezlerine gitmeye çekinmesi, doğum kontrol yöntemlerine ve kürtaj olanaklarına erişimin zorlaşması gibi başlıkların da artan can kayıplarında etkili olduğunu söylüyor.

