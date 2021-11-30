Latin Amerika'da Göç Sorunu Büyüyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Meksika Temsilcisi Guillermo Fernández Maldonado, dünyada sosyal eşitsizlik, şiddet ve ötekileştirmenin en yoğun yaşandığı bölge olan Latin Amerika’da, pandemiyle birlikte halkı göçe zorlayan yapısal sorunların şiddetlendiğini söyledi.

Maldonado başta pandemiden önce geçinmekte zorluk çeken dar gelirli kesimler olmak üzere özellikle Orta Amerika ülkelerindeki göç eğilimlerinin pandemiyle birlikte daha da hız kazandığını belirtiyor. Yapılan bağımsız araştırmalar da Guatemala, El Salvador ve Honduras’ta yaşayanların ABD’ye göç etme eğiliminin bu yıl itibarıyla 5 kat arttığını gösteriyor.

Geçtiğimiz ay ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza tarafından son bir yılda Amerika’ya yasadışı yollardan girmek isterken gözaltına alınan göçmen sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığı; çoğu Meksika ve Orta Amerikalı olan göçmenlerin 1 milyondan fazlasının sınırdışı edilerek Meksika’ya gönderildiği kaydedilmişti.

Bölgede en fazla göç veren ülkeler sıralamasında 11 milyon 200 bin göçmen sayısıyla Meksika ilk sırada yer alırken, Meksika’yı son yılların en ağır krizlerinden birini yaşayan Venezuela (6 milyon) ve güvenlik ve şiddet sorununun devam ettiği Kolombiya (3 milyon) izliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Meksika Temsilcisi Giovani Lepri zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yollara düşen Latin Amerikalı göçmenlerin birçoğunun sağlık hizmetlerine erişimlerinin olmadığına, göçmenlerin hem yolculukları boyunca hem de gittikleri ülkelerde temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarının korunması için devletlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin hep birlikte çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bölgede yoksulluk arttı

Yapılan araştırmalar yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da artan göçün ana nedeninin pandeminin bölgede yarattığı ekonomik tahribat olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu’nun (ECLAC) verilerine göre pandemi sürecinde, Latin Amerika için aşırı yoksulluk sınırı olarak kabul edilen ayda 57 doların altında bir gelire sahip olanların sayısı 8 milyon artarak 78 milyona ve yoksulluk sınırı olan ayda 143 dolardan az kazananlarınsa 20 milyon artarak 209 milyona ulaştı.

Nüfusun yüzde 40’ından fazlasının yeterli gıdaya erişemediği Latin Amerika’da uzmanlar başta Venezuela, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika olmak üzere bölge ülkelerinde göçe sebep olan sosyoekonomik koşullarda iyileşme sağlanmadıkça göç sorununun devam edeceğini bildiriyor.

Son sekiz yılda ekonomisi yüzde 80’in üzerinde küçülen Venezuela, son 6 yılda 6 milyonu aşan göçmen sayısıyla Suriye’den sonra dünyada en fazla göç veren ülke olmasıyla dikkat çekiyor.

