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Latin Amerika’da İlginç Karantina Uygulamaları

08.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Karantina uygulanan bölgelerde Pazar günü sokağa çıkmak yasakken diğer günlerde de sokağa bir gün kadınlar bir gün erkekler çıkabiliyor. Bu şekilde sokaktaki insan sayısının düşürülmesi amaçlanıyor

Latin Amerika’da İlginç Karantina Uygulamaları

İlk vakanın 26 Şubat’ta Brezilya’da, ilk can kaybının ise 7 Mart’ta Arjantin’de kayıt altına alındığı Latin Amerika’da toplam vaka sayısı 3 milyon can kaybıysa 130 bin civarı.

Latin Amerika’da karantina uygulamaları Mart ayının ikinci yarısından itibaren art arda geldi. Bölge ülkelerinin salgının etkisini en aza indirme ve normale dönme çabaları Latin Amerika’da farklı karantina uygulamalarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Peru’da karantinada sokağa çıkma cinsiyete göre belirleniyor

Dünya vaka sıralamasında ilk beşte yer alan Peru’da, ilk vaka 6 Mart’ta tespit edildi ve 15 Mart’ta bölgedeki ilk karantina ilan edildi.

Karantinadaki yerleşim birimlerinde haftanın altı günü 18:00’den 05:00’e, Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hayati ihtiyaçların giderilebileceği işyerleri dışında her yer kapatılıyor ve halkın sadece gıda gibi zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.

Karantina uygulanan bölgelerde Pazar günü sokağa çıkmak yasakken diğer günlerde de sokağa bir gün kadınlar bir gün erkekler çıkabiliyor. Bu şekilde sokaktaki insan sayısının düşürülmesi amaçlanıyor.

Haziran ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılmaya başlanan karantina bugün 7 eyalette uygulanıyor. Karantinanın kaldırıldığı 18 eyalette gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Risk grubunda değerlendirilen 14 yaş altı ve 65 yaş üzerindekilere ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Meksika’da hastaneler doldukça tedbirler artırılıyor

Meksika’da 1 Temmuz’dan bu yana uygulanan karantina modeline‘trafik ışıkları’ deniyor ve yerleşim birimlerindeki hastanelerin doluluk oranına göre kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renkten birini alıyor.

Örneğin hastanelerindeki doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan ve bir aydır da vakaların düşük sayılarda seyrettiği bir bölge yeşil rengi alıyor ve o bölgede normale dönüş başlıyor.

Hastanelerin doluluk oranının yüzde 65’in üzerinde ve vakaların yükselme eğiliminde olduğu yerleşim birimleri ise kırmızı rengi alıyor ve buralarda sıkı tedbirler uygulanıyor. Bölge sakinleri evlerinde kalıyor, kamusal alanlar kapatılıyor ve sadece zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik sektörlerin çalışmasına izin veriliyor.

Hastanelerin doluluk oranının yüzde 65’ten düşük olduğu yerleşim birimlerinde ise turuncu ya da sarı alarm modundan biri uygulanıyor. Doluluk oranı düştükçe karantina koşulları hafifliyor.

Venezuela 7+7 Modeli

Resmi rakamlara göre Venezuela, Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri. Ülkede birkaç haftadır “7 artı 7” olarak formülleştirilen ve “7 gün radikal, 7 gün hafifletilmiş karantina” olarak tarif edilebilecek, eyalet bir model uygulanıyor.

Radikal karantinada 7 gün boyunca sadece gıda, sağlık, ulaşım ve iletişim sektöründe faaliyet gösterenler öğlene kadar dışarıda olabiliyor, halk da sadece zaruri ihtiyaçlarını almak için çıkabiliyor. Semtler arasına polis kontrol noktaları konularak kimlik kontrolleri yapılıyor, geçişler kısıtlanıyor, maske kullanımı zorunlu.

Sonraki 7 gün ise tedbirler gevşetilerek AVM’ler, bankalar, berberler, oto tamircileri, inşaat ve tekstil gibi toplamda 14 sektörün tüm gün çalışmasına izin veriliyor.

Yetkililere göre 7+7 modeli ile ‘hem ekonomiyi aktif etmek hem de hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek’ hedefleniyor ancak Venezuela’daki vaka sayısının son iki haftadır rekor artışlar yaşaması modelin sorgulanmasına neden oluyor.

Pandeminin yeni merkez üssü Latin Amerika’da karantinanın ekonomik maliyetini karşılamakta zorlanan çok sayıda ülke karantina koşullarını hafifleterek bir an evvel ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.

Ancak Panamerikan Sağlık Örgütü de vaka sayılarında kayda değer bir iyileşme tespit edilmeden karantina koşullarının hafifletilmesinin yaratacağı riskler hakkında bir süredir bölge hükümetlerini uyarıyor.

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