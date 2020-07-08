Latin Amerika’da İlginç Karantina Uygulamaları

İlk vakanın 26 Şubat’ta Brezilya’da, ilk can kaybının ise 7 Mart’ta Arjantin’de kayıt altına alındığı Latin Amerika’da toplam vaka sayısı 3 milyon can kaybıysa 130 bin civarı. Latin Amerika’da karantina uygulamaları Mart ayının ikinci yarısından itibaren art arda geldi. Bölge ülkelerinin salgının etkisini en aza indirme ve normale dönme çabaları Latin Amerika’da farklı karantina uygulamalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Peru’da karantinada sokağa çıkma cinsiyete göre belirleniyor Dünya vaka sıralamasında ilk beşte yer alan Peru’da, ilk vaka 6 Mart’ta tespit edildi ve 15 Mart’ta bölgedeki ilk karantina ilan edildi. Karantinadaki yerleşim birimlerinde haftanın altı günü 18:00’den 05:00’e, Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hayati ihtiyaçların giderilebileceği işyerleri dışında her yer kapatılıyor ve halkın sadece gıda gibi zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor. Karantina uygulanan bölgelerde Pazar günü sokağa çıkmak yasakken diğer günlerde de sokağa bir gün kadınlar bir gün erkekler çıkabiliyor. Bu şekilde sokaktaki insan sayısının düşürülmesi amaçlanıyor.

Haziran ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılmaya başlanan karantina bugün 7 eyalette uygulanıyor. Karantinanın kaldırıldığı 18 eyalette gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Risk grubunda değerlendirilen 14 yaş altı ve 65 yaş üzerindekilere ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Meksika’da hastaneler doldukça tedbirler artırılıyor Meksika’da 1 Temmuz’dan bu yana uygulanan karantina modeline‘trafik ışıkları’ deniyor ve yerleşim birimlerindeki hastanelerin doluluk oranına göre kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renkten birini alıyor. Örneğin hastanelerindeki doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan ve bir aydır da vakaların düşük sayılarda seyrettiği bir bölge yeşil rengi alıyor ve o bölgede normale dönüş başlıyor. Hastanelerin doluluk oranının yüzde 65’in üzerinde ve vakaların yükselme eğiliminde olduğu yerleşim birimleri ise kırmızı rengi alıyor ve buralarda sıkı tedbirler uygulanıyor. Bölge sakinleri evlerinde kalıyor, kamusal alanlar kapatılıyor ve sadece zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik sektörlerin çalışmasına izin veriliyor.