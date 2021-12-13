Latin Amerika’da İnsan Ticaretine Darbe

Latin Amerika’nın farklı ülkelerinde yasadışı göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara düzenlenen Interpol operasyonlarında, para karşılığı sınırdan göçmen geçirme, cinsel kölelik, zorla çalıştırma, çocuk istismarı gibi suçlamalarla toplamda 216 kişi gözaltına alındı.

Turkuaz 3 adı verilen ve 34 farklı ülkenin emniyet teşkilatının koordineli bir şekilde düzenlediği operasyonlarda zorla çalıştırılan ve cinsel istismara maruz kalan 127 kişi kurtarıldı.

Beş gün süren operasyonlarda, 61 ülkeden 10 binin üzerinde kaçak göçmen tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında El Salvador’da göçmenleri kaçak yollardan ABD’ye geçirmek vaadiyle 8 ile 12 bin dolar arasında para alan göçmen kaçakçıları, Ekvador’da Haitili göçmenleri yasadışı yollardan taşımak için Venezuelalılar’la ve Kolombiyalı silahlı bir örgütle işbirliği yapan bir grup dikkat çekiyor.

Başka bir ülkeye gidebilmek için yasadışı suç şebekeleriyle ilişkiye girerek risk alan göçmenlerin çoğu zaman tıka basa dolu olan taşıtlarda tehlikeli deniz ya da kara yolculukları yapmak zorunda kaldığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Meksika’da 150’den fazla göçmeni taşıyan bir kamyonun, fazla yük taşıdığı için devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 kişi yaşamını yitirmiş, 105 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca Kolombiya’nın başkenti Bogota’da çocuk istismarı yaptığı iddia edilen Casa Inglesa adlı çete üyelerinin gözaltına alındığı; Meksika’da 19 bin 370 boş pasaportun ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede göç eğilimi artıyor

Uzmanlar her üç kişiden birinin ayda 143 doların altında bir gelire sahip olduğu Latin Amerika’da başta yoksulluk ve şiddet olmak üzere artan sosyoekonomik sorunlardan dolayı göç eğiliminin artmasıyla birlikte göçmen kaçakçılığının da arttığını belirtiyor.

Bölgede en fazla göç veren ülke 11 milyon 200 bin göçmen sayısıyla Meksika, onu 6 milyonu aşan göçmen sayısıyla son yılların en ağır krizini yaşayan Venezuela ve 3 milyon göçmen sayısıyla güvenlik ve şiddet sorununun devam ettiği Kolombiya izliyor.

ABD’ye kaçak girebilmek için Amerika kıtasına giden göçmenler de eklendiğinde bu sayı daha da artıyor. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, son bir yılda Meksika sınırından ABD’ye kaçak olarak girmek isterken gözaltına alınan kişi sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığını ve bu sayının kaydın tutulmaya başlandığı 1960’lardan bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar göç etmek için suç örgütleriyle ilişkiye giren kişilerin, insan ticareti yapan çetelerin ağına düşme olasılığı olduğunu ve mağdurların çoğunun 25 yaş altında olduğunu belirtiyor.

