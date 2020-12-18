Latin Amerika’da İşsizlik Rekor Düzeye Ulaştı

Salgına ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin yaşandığı bir süreçte yakalanan Latin Amerika, pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösteriliyor. Bu yıl ekonomik küçülmenin yüzde 8 civarı olması beklenen bölgede, pandeminin 2020’de arkasında bırakacağı sorunlardan biri de, sayıları 30 milyonu aşan işsiz ordusu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Latin Amerika Ofisi’nin yayımladığı rapora göre 630 milyon nüfusa sahip bölgede işsizlik oranı 2,5 puan artarak yüzde 10,6’ya çıktı. Bu oran 1994 yılında kaydedilmeye başlanan bölgedeki işsizlik raporunun ulaştığı en yüksek seviye.

Kadınlar ve gençler daha çok etkilendi

ILO Latin Amerika Direktörü Vinícius Pinheiro, “Pandeminin kadınların çalışma yaşamına katılımı üzerindeki etkisi diğer kesimlere göre çok daha ağır oldu” diyor.

Raporda iş arzında yaşanan düşüşten dolayı 23 milyon kişinin gelirini kaybettiğine ve artık iş aramayı da bıraktığına dikkat çekiliyor. İşgücüne katılımda yaşanan düşüş yüzde 10,4 ile kadınlarda erkeklerden üç puan daha fazla oldu. Kadınların karantina koşullarında evlerde kalan çocuk, hasta ve yaşlıların sorumluluklarını üstlenmeleri, çalışmayı bırakmalarındaki ana etkenler arasında gösteriliyor.