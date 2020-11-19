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Latin Amerika'da İstihdam İkinci Çeyrekte 47 Milyon Azaldı

19.11.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Latin Amerika'da İstihdam İkinci Çeyrekte 47 Milyon Azaldı

330 milyon çalışabilir nüfusun bulunduğu Latin Amerika’da, Mart-Haziran döneminde istihdamın 47 milyon azaldığı belirtilen raporda, işlerini kaybeden milyonlarca kişinin yeni bir iş bulmakta zorlandığı belirtiliyor

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) tarafından ortak hazırlanan rapora göre 600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede, pandeminin yarattığı tahribat son 100 yılın en ağır sosyo-ekonomik koşullarının yaşanmasına neden oluyor.

330 milyon çalışabilir nüfusun bulunduğu Latin Amerika’da, Mart-Haziran döneminde istihdamın 47 milyon azaldığı belirtilen raporda, işlerini kaybeden milyonlarca kişinin yeni bir iş bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Ekonomi 10 yıl geriye gitti

ECLAC raporlarında, pandemi sürecinde kişi başı GSYİH’nin yüzde 9,9 oranında gerileyerek 10 yıl geriye gittiği, ayrıca ayda 143 dolardan daha az gelire sahip olan yoksul sayısının 231 milyona ulaştığı; çoğunluğu küçük ve orta ölçekli 2,7 milyon işyerinin kepenk kapattığı; ihracatın yüzde 14 azaldığı; kayıt dışı ekonominin yüzde 54’lere ulaştığı tespitleri yapılıyor.

ECLAC, Latin Amerika’da yaşanan ekonomik tahribattan en fazla etkilenecek ülkelerin sırasıyla Venezuela (-%26), Peru (-%13), Arjantin (-%10,5) ve Brezilya (-%9,2) olacağını öngörüyor.

25 yaş altındakiler iş bulmakta zorlanıyor

Araştırma, pandemi sürecindeki işsizlik oranının en yüksek olduğu kesimin, daha çok 15 ila 24 yaş arasında ve çalışma yaşamına ilk defa başlayacak gençler olduğunu ve bu kesim için iş olanaklarının yüzde 7,8 azaldığını ortaya koyuyor.

Kısa süreli sözleşmelere sahip olan ya da deneme sürecinde olan çoğu gencin sözleşmelerinin yenilenmediğini belirten rapor, bu gençlerin uzun vadede çalışma yaşamının dışına itilerek, kayıt dışı ekonomiye yönelindiğine dikkat çekiyor.

Kadın istihdamı yüzde 18,1 azaldı

Raporda istihdamdaki azalmanın kadınlarda yüzde 18,1 iken, erkeklerde yüzde 15,1 olduğu belirtiliyor. Kadın istihdamındaki düşüşün ana nedeni olarak, kadınların daha çok restoran, otel ve ev hizmetleri gibi pandemiden daha fazla etkilenen sektörlerde çalışmaları gösteriliyor.

Ayrıca pandemi sürecinde hanelerdeki hijyen, okula gitmeyen çocukların bakımı, ailedeki hastalara refakat gibi sorumlulukları kadınların üstlenmek zorunda kalmaları, kadınların işyaşamına katılımını azaltan diğer önemli etkenler arasında değerlendiriliyor.

Bölge ekonomisinin toparlanmasının zaman alacağını öngören çalışmada, ekonomik büyümenin son 10 yıl ortalaması olan yüzde 1,8’e ulaşması halinde bile pandemi öncesi koşullara en erken 2025 yılında dönülebileceği belirtiliyor.

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