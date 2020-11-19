Latin Amerika'da İstihdam İkinci Çeyrekte 47 Milyon Azaldı

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) tarafından ortak hazırlanan rapora göre 600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede, pandeminin yarattığı tahribat son 100 yılın en ağır sosyo-ekonomik koşullarının yaşanmasına neden oluyor.

330 milyon çalışabilir nüfusun bulunduğu Latin Amerika’da, Mart-Haziran döneminde istihdamın 47 milyon azaldığı belirtilen raporda, işlerini kaybeden milyonlarca kişinin yeni bir iş bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Ekonomi 10 yıl geriye gitti

ECLAC raporlarında, pandemi sürecinde kişi başı GSYİH’nin yüzde 9,9 oranında gerileyerek 10 yıl geriye gittiği, ayrıca ayda 143 dolardan daha az gelire sahip olan yoksul sayısının 231 milyona ulaştığı; çoğunluğu küçük ve orta ölçekli 2,7 milyon işyerinin kepenk kapattığı; ihracatın yüzde 14 azaldığı; kayıt dışı ekonominin yüzde 54’lere ulaştığı tespitleri yapılıyor.

ECLAC, Latin Amerika’da yaşanan ekonomik tahribattan en fazla etkilenecek ülkelerin sırasıyla Venezuela (-%26), Peru (-%13), Arjantin (-%10,5) ve Brezilya (-%9,2) olacağını öngörüyor.