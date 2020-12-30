Latin Amerika’da Kağıt Para Kullanımı Azaldı

Kültürel ve pratik nedenlerden dolayı kağıt para kullanımının çok yüksek olduğu Latin Amerika’da pandemi sürecinde ticarette yaşanan dönüşümlerden biri de kağıt para kullanımındaki düşüş oldu.

Mastercard ve Americas Market Intelligence’in 13 Latin Amerika ülkesinde yaptığı araştırma banka şubeleri ve ATM kullanımının azaldığını ve tüketicilerin yüzde 62’sinin bu yıl daha az kağıt para kullandığını ortaya koyuyor.

Morocotacoin adlı kripto para haber portalının yaptığı araştırma da Mastercard’ın araştırmasını destekler nitelikte. Araştırma pandemi sürecinde banknot kullanımının Şili'de yüzde 17, Peru ve Porto Riko'da yüzde 14, Meksika'da yüzde 11 azaldığını ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmaya nakit kıtlığı ve hiperenflasyon sorunları yaşanan Venezuela dahil edilmedi. Ülkedeki en yüksek banknotun 0,05 ABD dolarına tekabül ettiği ülkede ulusal para birimi şehiriçi ulaşım dışında neredeyse kullanılmıyor.

Latin Amerika ile ilgili önemli bilgilerden biri de bölgedeki kripto parayla yapılan alışverişin yılın ilk üç periyodu itibarıyla 50 milyar doları aşmış olması.