HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Latin Amerika’da Kağıt Para Kullanımı Azaldı

Latin Amerika’da Kağıt Para Kullanımı Azaldı

30.12.2020 22:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Latin Amerika’da Kağıt Para Kullanımı Azaldı

Kültürel ve pratik nedenlerden dolayı kağıt para kullanımının çok yüksek olduğu Latin Amerika’da pandemi sürecinde ticarette yaşanan dönüşümlerden biri de kağıt para kullanımındaki düşüş oldu

Kültürel ve pratik nedenlerden dolayı kağıt para kullanımının çok yüksek olduğu Latin Amerika’da pandemi sürecinde ticarette yaşanan dönüşümlerden biri de kağıt para kullanımındaki düşüş oldu.

Mastercard ve Americas Market Intelligence’in 13 Latin Amerika ülkesinde yaptığı araştırma banka şubeleri ve ATM kullanımının azaldığını ve tüketicilerin yüzde 62’sinin bu yıl daha az kağıt para kullandığını ortaya koyuyor.

Morocotacoin adlı kripto para haber portalının yaptığı araştırma da Mastercard’ın araştırmasını destekler nitelikte. Araştırma pandemi sürecinde banknot kullanımının Şili'de yüzde 17, Peru ve Porto Riko'da yüzde 14, Meksika'da yüzde 11 azaldığını ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmaya nakit kıtlığı ve hiperenflasyon sorunları yaşanan Venezuela dahil edilmedi. Ülkedeki en yüksek banknotun 0,05 ABD dolarına tekabül ettiği ülkede ulusal para birimi şehiriçi ulaşım dışında neredeyse kullanılmıyor.

Latin Amerika ile ilgili önemli bilgilerden biri de bölgedeki kripto parayla yapılan alışverişin yılın ilk üç periyodu itibarıyla 50 milyar doları aşmış olması.

Pandemide artan e-ticaret tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor

Temas yoluyla virüs kapma riskini azaltma noktasındaki hassasiyet arttıkça tüketicilerin yeni teknolojileri kullanma eğiliminin arttığına dikkat çeken araştırma, Latin Amerika’da 40 milyondan fazla Latin Amerikalı'nın banka hesabı açtığını ve 50 milyondan fazla kişinin ise ilk kez internetten ürün aldığını ortaya koyuyor.

Pandemide oluşan yeni ekosistem içerisinde finansal hizmetlerde artış yaşandığı, temassız teknolojilerin kullanımının pekiştiği; şirketlerin de dijitalleşen sürece adapte olmak için kalıcı değişikliklere gittiği tespitleri yapılan Mastercard araştırmasında, elektronik ticaretin bölge halkı için hem temel ihtiyaçların hem de evde eğlencenin farklı biçimlerini satın almanın önemli bir aracı haline geldiği belirtiliyor.

Sosyal mesafe önlemleriyle artan devasa dijitalleşme dalgası başlangıçta tüketiciler, ödeme platformları, bankalar ve küçük işletmeler için zorluklar yaşanmasına neden olsa da pandemiden önce yüzde 45 olan çevrimiçi işlem yapan tüketici oranının bugün yüzde 83’e çıkmış olması bölgede kalıcı bir değişikliğin yaşandığının ipuçlarını veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Korkunç tablo! Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısıKorkunç tablo! Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Suriye’de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye’de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

İngiltere'de Nisan'dan beri ilk kez koronavirüs kaynaklı ölümler 980'i geçti

Korkunç tablo! Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı

Biden'dan Harris gafı! Eleştirilerin odağı oldu

Biden'dan Harris gafı! Eleştirilerin odağı oldu

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

İngiltere'de AstraZeneca aşıları 4 Ocak'tan itibaren yapılabilecek

İngiltere'de AstraZeneca aşıları 4 Ocak'tan itibaren yapılabilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.