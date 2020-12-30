Latin Amerika’da Kağıt Para Kullanımı Azaldı

Kültürel ve pratik nedenlerden dolayı kağıt para kullanımının çok yüksek olduğu Latin Amerika’da pandemi sürecinde ticarette yaşanan dönüşümlerden biri de kağıt para kullanımındaki düşüş oldu.
Mastercard ve Americas Market Intelligence’in 13 Latin Amerika ülkesinde yaptığı araştırma banka şubeleri ve ATM kullanımının azaldığını ve tüketicilerin yüzde 62’sinin bu yıl daha az kağıt para kullandığını ortaya koyuyor.
Morocotacoin adlı kripto para haber portalının yaptığı araştırma da Mastercard’ın araştırmasını destekler nitelikte. Araştırma pandemi sürecinde banknot kullanımının Şili'de yüzde 17, Peru ve Porto Riko'da yüzde 14, Meksika'da yüzde 11 azaldığını ortaya koyuyor.
Yapılan araştırmaya nakit kıtlığı ve hiperenflasyon sorunları yaşanan Venezuela dahil edilmedi. Ülkedeki en yüksek banknotun 0,05 ABD dolarına tekabül ettiği ülkede ulusal para birimi şehiriçi ulaşım dışında neredeyse kullanılmıyor.
Latin Amerika ile ilgili önemli bilgilerden biri de bölgedeki kripto parayla yapılan alışverişin yılın ilk üç periyodu itibarıyla 50 milyar doları aşmış olması.
Pandemide artan e-ticaret tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor
Temas yoluyla virüs kapma riskini azaltma noktasındaki hassasiyet arttıkça tüketicilerin yeni teknolojileri kullanma eğiliminin arttığına dikkat çeken araştırma, Latin Amerika’da 40 milyondan fazla Latin Amerikalı'nın banka hesabı açtığını ve 50 milyondan fazla kişinin ise ilk kez internetten ürün aldığını ortaya koyuyor.
Pandemide oluşan yeni ekosistem içerisinde finansal hizmetlerde artış yaşandığı, temassız teknolojilerin kullanımının pekiştiği; şirketlerin de dijitalleşen sürece adapte olmak için kalıcı değişikliklere gittiği tespitleri yapılan Mastercard araştırmasında, elektronik ticaretin bölge halkı için hem temel ihtiyaçların hem de evde eğlencenin farklı biçimlerini satın almanın önemli bir aracı haline geldiği belirtiliyor.
Sosyal mesafe önlemleriyle artan devasa dijitalleşme dalgası başlangıçta tüketiciler, ödeme platformları, bankalar ve küçük işletmeler için zorluklar yaşanmasına neden olsa da pandemiden önce yüzde 45 olan çevrimiçi işlem yapan tüketici oranının bugün yüzde 83’e çıkmış olması bölgede kalıcı bir değişikliğin yaşandığının ipuçlarını veriyor.