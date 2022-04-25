Latin Amerika'da Kereste Kaçakçılarına Darbe

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Latin Amerika'nın 12 ülkesinde yürüttüğü 287 operasyonda yaklaşık 700 bin dolar değerinde bin 200 metre küp kaçak kereste ele geçirildi.

Ormansızlaşmadan küresel ısınmaya, yerlilerin yaşam alanlarının ortadan kaldırılmasından su kaynaklarının ve gıda üretiminin tahribatına ve biyoçeşitliliğin azalmasına kadar birçok olumsuz sonuca yol açan yasadışı kereste ticaretinin Latin Amerika’da son yıllarda giderek arttığı bildiriliyor.

Çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan kereste kaçakçılığının yılda 152 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu ve uluslararası organize suç örgütlerinin bu miktarın yarısı kadar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Dünyada biyoçeşitliliğin yarısını ve ormanların da dörtte birini barındıran Latin Amerika ve Karayipler bölgesi hem yasal hem de yasa dışı kereste ticaretinin en önemli odak noktaları arasında yer alıyor.

Bölgedeki yasadışı ağaç kesiminin ve ticaretinin endişe verici oranlara ulaştığını belirten Interpol yetkilisi Ilana Wild, çevreye verilen bu tür zararların tüm dünyada hissedilmeye başladığını ve bu faaliyetlerin ekosistemlerde telafisi imkansız zararlara yol açtığını belirtiyor.

Çevresel yıkıma neden olan yasadışı faaliyetlerin, dünyada en çok işlenen uluslararası organize suçlar sıralamasında ilk üçte olduğuna dikkat çeken Wild, kereste kaçakçılığından elde edilen gelirin, uyuşturucudan silaha kadar diğer organize suçların finansmanında da kullanıldığını söylüyor.

Interpol yetkilileri, kereste kaçakçılarının faaliyetlerini bir ülke ya da bölgeyle sınırlamadığını ve modern lojistik ve finansal sistemler kullandığını kaydediyor.

Çevre örgütleri havadaki karbonu emmesi ve barındırdığı yoğun nem nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın en etkili silahlarından biri olarak değerlendirilen ve 9 Latin Amerika ülkesine yayılan Amazon Ormanları’ndaki ormansızlaştırma faaliyetlerinin son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı ve bunun nedenlerinden birinin de yasadışı ağaç kesimi olduğu noktasında uyarılarda bulunuyor.

Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı (INPE) Amazonlar’daki orman kaybının 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 13 bin 235 kilometrekareye ulaştığını rapor ediyor.

Resmi kaynaklara göre kereste ticaretinin Kolombiya’da yüzde 47’si, Peru’da yüzde 40-50’si, Ekvador’da yüzde 21’i ve Meksika’da yüzde 30’dan fazlası yasadışı biçimde yapılıyor.

