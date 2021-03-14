Latin Amerika’da Kırsal Bölgedekilerin Yüzde 24’ü İnternetin Ne Olduğunu Bilmiyor

Araştırmada internet erişimi olmayan çocukların uzaktan eğitim sürecine katılamamasından kırsal kesimlerde uzaktan çalışma olanaklarının sınırlı olmasına kadar internet erişim sorununun bölgedeki sosyal sorunların derinleşmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Pandemiyle birlikte internet bağlantısının ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel rolünün artmasına rağmen Latin Amerika’daki internet altyapısının ve internete erişim olanaklarının dönemin ihtiyaçlarına karşılık vermekten uzak olduğu belirtilen raporda bu durumun olumsuz sosyoekonomik sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Araştırma ayrıca kırsal kesimlerde yaşayanların yüzde 26,2’sının internetin ne olduğunu bilmediğini, yüzde 13,5’inin internete bağlanabilmek için herhangi bir ekibinin olmadığını ve yüzde 12,4’ünün ise internetle hiç ilgilenmediğini ortaya koydu.

Microsoft’un ve Amerikalararası Kalkınma Bankası’nın (IDB) da katıldığı araştırma, bölgede toplamda 77 milyon kişinin internet erişimi olmadığını gösteriyor.

Amerikalararası Tarımsal İşbirliği Enstitüsü'nün (IICA) yayımladığı bir araştırmaya göre 650 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ve Karayipler’de kırsal kesimlerde yaşayan yaklaşık 130 milyon kişiden yüzde 37,6’sı internet kullanmayı bilmiyor.

Latin Amerika’da şehirle kırsal arasında internete bağlanma olanağı açısından ciddi uçurumlar yaşandığı tespiti yapıldı ve bölgede internet erişimi en az olan kesimin kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar olduğuna dikkat çekildi.

IICA, Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl yüzde 7,7 küçülmeyle pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olan Latin Amerika’da bölgesel kalkınma, istihdam ve üretkenliği artırmak için tarımın dijitalleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Yaklaşık 150 milyar dolarla dünya gıda ihracatının yüzde 14’ünü gerçekleştiren Latin Amerika’da kırsal bölgelerde yaşayan halkın yüzde 54,6’sı tarım sektöründe istihdam ediliyor ve bu oran bölgedeki tüm istihdamın yüzde 14’üne denk geliyor.

Uzmanlar 20 milyon kilometrekarelik yüzölçümü, bereketli tarım arazileri, su kaynakları, iklim ve biyolojik çeşitlilik gibi avantajlarından dolayı gıda üretiminin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması potansiyeli en yüksek olan bölgeler arasında gösterilen Latin Amerika’nın pandeminin yarattığı ekonomik krize gıda üretimini arttırarak olumlu katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

IICA kırsal bölgelerin ve tarımın dijitalleştirilmesi sağlayacak kamusal politikaların ve finansal teşviklerin acilen yaşama geçirilmesinin gıda arzını arttırmanın yanı sıra bölgede yaşanan yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma gibi derin sosyal adaletsizlik sorunlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunacağını belirtiyor.

