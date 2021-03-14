HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Latin Amerika’da Kırsal Bölgedekilerin Yüzde 24’ü İnternetin Ne Olduğunu Bilmiyor

Latin Amerika’da Kırsal Bölgedekilerin Yüzde 24’ü İnternetin Ne Olduğunu Bilmiyor

14.03.2021 19:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Latin Amerika’da Kırsal Bölgedekilerin Yüzde 24’ü İnternetin Ne Olduğunu Bilmiyor

Amerikalararası Tarımsal İşbirliği Enstitüsü'nün (IICA) yayımladığı bir araştırmaya göre 650 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ve Karayipler’de kırsal kesimlerde yaşayan yaklaşık 130 milyon kişiden yüzde 37,6’sı internet kullanmayı bilmiyor

Amerikalararası Tarımsal İşbirliği Enstitüsü'nün (IICA) yayımladığı bir araştırmaya göre 650 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ve Karayipler’de kırsal kesimlerde yaşayan yaklaşık 130 milyon kişiden yüzde 37,6’sı internet kullanmayı bilmiyor.

Microsoft’un ve Amerikalararası Kalkınma Bankası’nın (IDB) da katıldığı araştırma, bölgede toplamda 77 milyon kişinin internet erişimi olmadığını gösteriyor.

Araştırma ayrıca kırsal kesimlerde yaşayanların yüzde 26,2’sının internetin ne olduğunu bilmediğini, yüzde 13,5’inin internete bağlanabilmek için herhangi bir ekibinin olmadığını ve yüzde 12,4’ünün ise internetle hiç ilgilenmediğini ortaya koydu.

Pandemiyle birlikte internet bağlantısının ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel rolünün artmasına rağmen Latin Amerika’daki internet altyapısının ve internete erişim olanaklarının dönemin ihtiyaçlarına karşılık vermekten uzak olduğu belirtilen raporda bu durumun olumsuz sosyoekonomik sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Araştırmada internet erişimi olmayan çocukların uzaktan eğitim sürecine katılamamasından kırsal kesimlerde uzaktan çalışma olanaklarının sınırlı olmasına kadar internet erişim sorununun bölgedeki sosyal sorunların derinleşmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Latin Amerika’da şehirle kırsal arasında internete bağlanma olanağı açısından ciddi uçurumlar yaşandığı tespiti yapıldı ve bölgede internet erişimi en az olan kesimin kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar olduğuna dikkat çekildi.

IICA, Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl yüzde 7,7 küçülmeyle pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olan Latin Amerika’da bölgesel kalkınma, istihdam ve üretkenliği artırmak için tarımın dijitalleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Yaklaşık 150 milyar dolarla dünya gıda ihracatının yüzde 14’ünü gerçekleştiren Latin Amerika’da kırsal bölgelerde yaşayan halkın yüzde 54,6’sı tarım sektöründe istihdam ediliyor ve bu oran bölgedeki tüm istihdamın yüzde 14’üne denk geliyor.

Uzmanlar 20 milyon kilometrekarelik yüzölçümü, bereketli tarım arazileri, su kaynakları, iklim ve biyolojik çeşitlilik gibi avantajlarından dolayı gıda üretiminin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması potansiyeli en yüksek olan bölgeler arasında gösterilen Latin Amerika’nın pandeminin yarattığı ekonomik krize gıda üretimini arttırarak olumlu katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

IICA kırsal bölgelerin ve tarımın dijitalleştirilmesi sağlayacak kamusal politikaların ve finansal teşviklerin acilen yaşama geçirilmesinin gıda arzını arttırmanın yanı sıra bölgede yaşanan yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma gibi derin sosyal adaletsizlik sorunlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunacağını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Gece parti sabah kavga: 2 ölü 13 yaralıGece parti sabah kavga: 2 ölü 13 yaralı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtılar

HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtılar

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

Gece parti sabah kavga: 2 ölü 13 yaralı

İrlanda Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

İrlanda'dan Kovid-19 aşısı kararı: Kullanımı durduruldu

Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi

Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi

AB Konseyi Kovid-19 aşıları ile ilgili hatasını kabul etti

AB Kovid-19 aşıları ile ilgili hatasını kabul etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Aile fertleri o mesajla şoke oldu! Oğlunu çekmek isterken küvetteki çıplak fotoğrafını paylaştı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.