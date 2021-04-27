Latin Amerika'da Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Artıyor

Pandemi sürecinde Latin Amerika’da kız çocuklara yönelik şiddet, küçük yaşlarda doğum ve zorla evlendirme gibi sorunların artması üzerine Plan International adlı sivil toplum örgütü, “Kız çocuklarına inanalım” adında toplumu bilinçlendirmeye yönelik 11 Latin Amerika ülkesini kapsayan bir kampanya başlattı. Pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olan Latin Amerika’da çoğu ailenin ekonomik durumunun kötüleşmesi, çocukların şiddete maruz kaldıkları kişilerle birlikte yaşamaları, çocuklara yönelik şiddete karşı koruyucu bir işlev gören okulların pandemide kapanması gibi nedenlerden dolayı kız çocuklarına yönelik şiddet, cinsel istismar, çocuk yaşta hamilelik ve evlenme vakalarında artış yaşandığı bildiriliyor. Plan International Latin Amerika ve Karayipler Direktörü Debora Cobar, “Pandemi sürecinde şikayet mekanizmalarına erişimde yaşanan zorluklar, sosyal ilişkilerde yaşanan azalma ve çocuklara yönelik koruyucu sistemlerin zayıflaması kız çocukları için olumsuz bir ortam yarattı” diyor.

Cinsel istismar mağdurlarının çoğu 18 yaşından küçük Latin Amerika’da kadınlara yönelik cinsel istismara uğrayan mağdurların çoğu 18 yaşından küçük. Örneğin Ekvador’da cinsel istismara uğrayan kadınların yüzde 64’ü 18 yaşından önce, El Salvador’daki cinsel istismar mağdurlarının yüzde 75’i 17 yaşından küçüklerde, Kolombiya’daki vakaların yüzde 74,25’i ise 14 yaşından küçüklerde görülüyor. Latin Amerika çocuk yaşta hamilelik ve doğum oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri. Örneğin geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde Guatemala’da 10 ile 14 yaş arasında doğum yapan kız çocuğu sayısı 4 bin 380. Erken doğum eşitsizlikleri körüklüyor Dünyanın birçok bölgesinde erken yaşta ve zorla evlilik vakalarında kayda değer bir ilerleme tespit edilmesine rağmen bu durum Latin Amerika için geçerli değil. Bölgede 18 yaşından küçük her 4 kızdan biri 18 yaşından önce evleniyor ya da birlikte yaşamaya başlıyor ve bu kızlardan çoğu 18 yaşından, yüzde 80’i ise 20 yaşından önce doğum yapıyor. Katolik kültürün hakim olduğu Latin Amerika’da kürtajın yasak olması ve kültürel olarak da hoş karşılanmaması birçok kadın örgütüne göre hem insan hakkı sorunları yaratıyor hem de toplumsal eşitsizliklerin artmasına neden oluyor.