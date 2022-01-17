Latin Amerika’da Omicron Endişesi Büyüyor

Meksika’da pilotların ve uçuş personelinin virüse yakalanması sonucu iptal edilen yüzlerce sefer, Peru’da yoğun bakım ünitelerinde yüzde 70’lere ulaşan doluluk oranı, Arjantin’de geçen hafta 100 bin barajını aşan yeni vaka sayılarıyla pandemi, Latin Amerika’daki etkisini her geçen gün arttırıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen kayıt altına alınan 1 milyon 570 bin can kaybıyla pandemide yaşanan ölümlerin yüzde 28,2’si Latin Amerika’da gerçekleşti. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) verilerine göre kıtada geçen hafta 6,1 milyon yeni vaka görüldü ve bu sayı geçen yıla oranla yüzde 250 daha fazla. PAHO virüsün daha hızlı yayılan türü olan Omicron varyantının Amerika kıtasındaki 56 ülke ve bölgenin, 42’sinde tespit edildiğini bildiriyor.

Başta Arjantin ve Meksika olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinde pandemi başladığından bu yana en yüksek yeni vaka sayıları görülüyor. Bölgede salgının artmasında Omicron varyantının bulaşıcılığının yanısıra 25 Aralık’ta kutlanan Noel tatilinde aile buluşmalarının ve yılbaşı kutlamalarının da etkili olduğu bildiriliyor.

PAHO vaka artışlarında, Güney Amerika ülkeleri arasında Pazar günü ülkenin neredeyse tamamında kırmızı alarm ilan eden Ekvador’a, aktif vaka sayısı son bir ayda 5 katına çıkan Bolivya’ya, yapılan testlerin yüzde 30’unun pozitif çıktığı Kolombiya’ya ve hastane doluluk oranı artmaya başlayan Brezilya’ya dikkat çekiyor. Ayrıca Orta Amerika’da Panama ve Karayipler’deki Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko’da da virüsün yayılma hızının tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

Uzmanlar aşıya erişimde ve aşılama hızında sorunlar yaşanan Latin Amerika’da Omicron varyantının diğer bölgelere göre daha yıkıcı sonuçları olabileceği belirtiliyor. Örneğin Peru’da son aylarda Omicron varyantından dolayı hastaneye kaldırılan 23 bin kişinin 20 bininin aşı olmayanlardan oluşması bölgede aşılama çalışmalarının önemini daha da artırıyor.

Bölgede iki doz aşısını tamamlayanların oranı Küba ve Şili’de yüzde 86’nın üzerine çıksa da PAHO, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 sonuna kadar en az yüzde 40 aşılama hedefine 20 Latin Amerika ülkesinin ulaşamadığını duyurmuştu

Uzmanlar salgının dünyanın diğer bölgelerine göre iki üç ay daha geç ulaştığı Latin Amerika'nın, ülkelerin yetersiz sağlık sistemlerini hazırlamak, pandemiyle mücadelede edinilen tecrübelerden faydalanmak, sürecin nasıl yönetileceğini tartışmak gibi bir dizi avantajı olmasına rağmen, en çok etkilenen bölge olmaktan kurtulamadığını belirtiyor.

Omicron varyantının yatak kapasitesinden gerekli ekipman ve personel sayısına kadar birçok başlıkta yetersizlikler yaşayan sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı arttıracağı ve sonuçlarının Latin Amerika’da daha yıkıcı olabileceği bildiriliyor.

