Latin Amerika’da Omicron Tedirginliği

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Brezilya’da tespit edilmesiyle Latin Amerika’ya ulaştığı tescillenen Corona virüsü salgınında bugüne kadar yaşanan can kayıpları 1 milyon 553 bini aştı. Bölgede kayıt altına alınan ölümlerin 617 binden fazlası Brezilya’da, 300 bine yakını Meksika’da ve 202 bini Peru’da yaşandı.

Bu yıl vaka ve can kaybı sayılarının geçen yılın üç katına çıktığını açıklayan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) kıtada bugüne kadar 1,3 milyar dozdan fazla aşı yapıldığına ancak Latin Amerika ve Karayipler’de henüz ilk doz aşısını olmamış milyonlarca kişinin olduğuna dikkat çekiyor.

PAHO direktörü Carissa Etienne başta Venezuela, Bahamalar ve Saint Vincent ve Grenadinler gibi birçok Latin Amerika ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl sonu için koyduğu ‘nüfusun en az yüzde 40’ının aşılanması’ hedefine ulaşamayacağını bildiriyor.

“Hastanelerdeki ilaç ve malzemeler azaldı”

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen tüm ölümlerin yüzde 29’unun yaşandığı Latin Amerika ve Karayipler yaşanan sosyoekonomik problemler, yetersiz sağlık sistemleri gibi sorunlardan dolayı uluslararası sağlık kurumları tarafından pandemiyle mücadelenin en zayıf halkaları arasında gösteriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Latin Amerika’da bugüne kadar Brezilya, Peru, Meksika, Arjantin, Şili, Küba, Trinidad ve Tobago ve Bahamalar’da Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı. Uzmanlar tarafından solunum yollarında daha hızlı çoğaldığı yönünde araştırmaların yayınlandığı Omicron varyantının diğer bölge ülkelerinde de tespit edilmesinin an meselesi olduğu ve vakaların artması durumunda sağlık sistemlerinin ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceği bildiriliyor.

PAHO yetkilileri bölgedeki çoğu hastanenin pandemide yoğun talep altında kalmasından ötürü ellerinde zaten kısıtlı miktarda olan ilaç ve malzemelerin azaldığını ve bölgede pandemiyle mücadelenin en etkin biçiminin aşıya erişimin kolaylaştırılarak aşılama çalışmalarının hızlanması olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yetkililer Latin Amerika’da daha çok kalabalık aile toplantıları şeklinde kutlanan Noel Bayramı ve yılbaşı kutlamalarının ardından vakaların artmasından ve Omicron’un baskın varyant olabileceğinden endişe ediyor.

