Latin Amerika’da Pandemi Yardımları Yarım Trilyon Dolara Yaklaştı

Amerikalar Arası Kalkınma Bankası’nın (IDB) Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin yayımladığı yıllık makroekonomik rapora göre bölge ülkeleri, pandemiyle mücadelede ekonomilerine 485 milyar dolar aktardı. Bu miktar bölgedeki toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 8,5’ine denk geliyor.

Pandemi öncesinde de ekonomisi alarm veren Latin Amerika ülkelerinin başta ekonomiyi ve sağlık sistemini ayakta tutabilmek için yaptığı mali desteklerin de etkisiyle kamu borçlarının yüzde 14 artarak bölge gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 72’sine ulaştığı bildiriliyor. 2019’da yüzde 3 olan mali açık da yüzde 8,3’e yükseldi.

Pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösterilen Latin Amerika, IDB raporuna göre geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 küçüldü. Bölge, bugün işsizlik oranlarının tavan yaptığı, sağlık sistemlerinin son sınırlarına kadar zorlandığı bir süreçten geçiyor.

IDB Başkanı Mauricio Claver-Carone, pandemide 34 milyon Latin Amerikalı'nın işsiz kaldığını ve ayda 143 dolar ya da Türk Lirası ile bin 120 TL’den daha az kazanan kişi sayısının son bir yılda en az 40 milyon arttığını bildiriyor.