Latin Amerika’da Pandemi Yardımları Yarım Trilyon Dolara Yaklaştı

Amerikalar Arası Kalkınma Bankası’nın (IDB) Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin yayımladığı yıllık makroekonomik rapora göre bölge ülkeleri, pandemiyle mücadelede ekonomilerine 485 milyar dolar aktardı. Bu miktar bölgedeki toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 8,5’ine denk geliyor.
Pandemi öncesinde de ekonomisi alarm veren Latin Amerika ülkelerinin başta ekonomiyi ve sağlık sistemini ayakta tutabilmek için yaptığı mali desteklerin de etkisiyle kamu borçlarının yüzde 14 artarak bölge gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 72’sine ulaştığı bildiriliyor. 2019’da yüzde 3 olan mali açık da yüzde 8,3’e yükseldi.
Pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak gösterilen Latin Amerika, IDB raporuna göre geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 küçüldü. Bölge, bugün işsizlik oranlarının tavan yaptığı, sağlık sistemlerinin son sınırlarına kadar zorlandığı bir süreçten geçiyor.
IDB Başkanı Mauricio Claver-Carone, pandemide 34 milyon Latin Amerikalı'nın işsiz kaldığını ve ayda 143 dolar ya da Türk Lirası ile bin 120 TL’den daha az kazanan kişi sayısının son bir yılda en az 40 milyon arttığını bildiriyor.
2021’de ekonomide yüzde 4,1 büyüme beklentisi
Pandeminin yarattığı ekonomik krizin, 1821 yılından bu yana kayıt altına alınan en ağır ekonomik kriz olduğuna dikkat çeken raporda, bölgedeki büyüme oranlarının bu yıl yüzde 4,1 ve gelecek yıl yüzde 2,5 olacağı öngörülüyor.
Raporda pandeminin seyri, aşılama süreci ve küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha olumlu olması durumunda büyüme rakamlarının sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 3,9’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Ancak aşı programlarının planlandığı gibi ilerlememesi, ekonomik faaliyetleri kısıtlayan karantina uygulamalarına geri dönülmesi ve dünya ekonomisinde güçlü bir toparlanma yaşanamaması gibi durumları içeren olumsuz bir senaryoda ise önümüzdeki iki yıl için ekonomik büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 0,8 ve eksi yüzde 1,1 olacağı tahmin ediliyor.
IDB, bölgede daha yüksek büyüme oranına ulaşmak için üretimi arttıran, yerel şirketlerin küresel pazara bağlanmasını kolaylaştıran, dijital ekonomiyi ve istihdamı teşvik eden bir dizi reformun hayata geçirilmesini öneriyor.
Rapor, mali zorluklar ve yüksek borç sorunları yaşanan bölgede sürdürülebilir bir kalkınma için küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımın arttırılması, bölgesel ticaretin ve entegrasyonun geliştirilmesi, dijital ekonomiye yatırım, kadınların
işgücüne katılımının desteklenmesi ve çevreye uyumlu projelere ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.