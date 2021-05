Latin Amerika’da Pandeminin Yarattığı Tahribat Artıyor

Geçen hafta 1 milyon 200 bin vaka ve 31 bin can kaybı yaşanan Latin Amerika’da salgının etkisi artarak devam ediyor. Pandemide yaşanan can kayıplarının 1 milyonu aştığı bölgede yaklaşık 36 bini kritik, toplamda 2 milyon 650 bin aktif vaka bulunuyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) nüfusa göre ölüm oranlarında ilk 15 ülkeden 10’unun Latin Amerika’da yer aldığını; ayrıca başta Brezilya, Arjantin ve Uruguay olmak üzere artan vakalara yanıt vermekte zorlanan sağlık sistemlerinin kısa zaman içerisinde çökebileceği uyarısında bulunuyor.

Paraguay, Kolombiya ve Bolivya için de tehlike çanlarının çaldığını bildiren IFRC yetkilileri aşılama sürecinin de tehlikeli bir şekilde yavaş olduğunu belirtiyor.

IFRC Amerika Direktörü Martha Keays “Bugüne kadar dünyada yapılan her bin doz aşıdan Latin Amerika ülkelerine 2 doz aşı bile düşmedi. En zayıf olanları aşılamada en sona bırakmak hem küresel halk sağlığı açısından hem de ahlaki açıdan bir felakettir” diyor.

Keays daha fazla aşı üretmek için aşıda fikri mülkiyet haklarının geçici muafiyeti de dâhil olmak üzere gerekli inisiyatifin bir an önce alınması ve her geçen gün etkisini daha da artıran salgının ve salgının yarattığı sosyoekonomik tahribatların bir an önce önüne geçilmesi çağrısı yapıyor.