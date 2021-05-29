Latin Amerika’da Pandeminin Yarattığı Tahribat Artıyor

Geçen hafta 1 milyon 200 bin vaka ve 31 bin can kaybı yaşanan Latin Amerika’da salgının etkisi artarak devam ediyor. Pandemide yaşanan can kayıplarının 1 milyonu aştığı bölgede yaklaşık 36 bini kritik, toplamda 2 milyon 650 bin aktif vaka bulunuyor.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) nüfusa göre ölüm oranlarında ilk 15 ülkeden 10’unun Latin Amerika’da yer aldığını; ayrıca başta Brezilya, Arjantin ve Uruguay olmak üzere artan vakalara yanıt vermekte zorlanan sağlık sistemlerinin kısa zaman içerisinde çökebileceği uyarısında bulunuyor.
Paraguay, Kolombiya ve Bolivya için de tehlike çanlarının çaldığını bildiren IFRC yetkilileri aşılama sürecinin de tehlikeli bir şekilde yavaş olduğunu belirtiyor.
IFRC Amerika Direktörü Martha Keays “Bugüne kadar dünyada yapılan her bin doz aşıdan Latin Amerika ülkelerine 2 doz aşı bile düşmedi. En zayıf olanları aşılamada en sona bırakmak hem küresel halk sağlığı açısından hem de ahlaki açıdan bir felakettir” diyor.
Keays daha fazla aşı üretmek için aşıda fikri mülkiyet haklarının geçici muafiyeti de dâhil olmak üzere gerekli inisiyatifin bir an önce alınması ve her geçen gün etkisini daha da artıran salgının ve salgının yarattığı sosyoekonomik tahribatların bir an önce önüne geçilmesi çağrısı yapıyor.
Pandemi ekonomik eşitsizlikleri artırıyor
IMF verilerine göre geçen yıl yüzde 8,1 küçülmeyle son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Latin Amerika’da pandemi sürecinde yoksulluk oranları da arttı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bölgede, ayda 143 dolar, (1.224TL) liranın altında kazanan kişi sayısı 22 milyon artarak 209 milyona ulaştı. Bu sayı, yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da her üç kişiden birinin yoksul olduğu anlamına geliyor.
BM raporlarında pandemi sürecinde aylık gelirleri 574 TL’nin altında olan kişi sayısı da 8 milyon artarak 78 milyona ulaştı.
Öte yandan pandemi sürecinde Latin Amerikalı milyarder sayısında da yüzde 40 artış yaşandı. Dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmalar yapan BM Kalkınma Programı (UNDP) Latin Amerika Direktörü Lopez Calva’nın bildirdiğine göre geçen yıl pandeminin ilan edildiği 11 Mart tarihinde Latin Amerika’da 284 milyar dolara sahip 76 milyarder bulunuyordu.
Pandemi sürecinde Latin Amerikalı milyarder sayısı 107’ye ve bu milyarderlerin sahip olduğu toplam paraysa yüzde 69 artarak 480 milyar dolara yükseldi.
Milyarderlerin bir yılda edindiği 196 milyar dolarlık bu artış, Güney Amerika ülkelerinden Ekvador ekonomisinin büyüklüğüne den geliyor ve Türkiye’nin 2020 ihracatından daha fazla.
Lopez Calva “En zenginlere yönelik vergilendirmeler hem pandemiyle mücadele hem de pandeminin yarattığı sosyoekonomik sorunlara karşı mücadelede gerekli olan kaynakların bir kısmının temin edilmesini sağlayabilir” diyor.