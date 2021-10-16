“Latin Amerika’da Sağlığa Ayrılan Bütçe Arttırılmalı”

Dünya nüfusunun yüzde 8,4’ünü oluşturmasına rağmen pandemide kayıt altına alınan ölümlerin yüzde 30’unun yaşandığı Latin Amerika’da bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi. 45 milyondan fazla vakanın tespit edildiği bölgede, uluslararası örgütler mevcut sosyoekonomik sorunların ve yetersiz sağlık sistemlerinin pandemiyle ve pandeminin yarattığı olumsuz sonuçlarla mücadeleyi olumsuz etkilediğini bildiriyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ve Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) tarafından yayınlanan ortak araştırmaya göre, geçen yıl tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan Latin Amerika’da sürdürülebilir bir toparlanma için sağlık harcamalarının arttırılması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kamu sağlığına gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 6’sının ayrılması önerisine rağmen bu oranın Latin Amerika ve Karayipler'de ortalama olarak yalnızca yüzde 3,8 olduğu belirtilen raporda, Küba ve Uruguay dışındaki 44 ülkede de bu oranın yüzde 6’dan çok düşük olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda, OECD ülkelerinde kişi başı sağlık harcaması ortalamasının 4 bin doların üzerinde ve kamu harcamaları oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu belirtilirken, Latin Amerika ve Karayipler'de kişi başı toplam sağlık harcaması 1094 dolar olarak gösteriliyor. Bölgede yalnızca Küba ve Uruguay’da kamu ve özel sağlık harcamaları toplamı kişi başına 2 bin doları aşıyor ve kamu harcamaları yüzde 70’e yaklaşıyor. Raporta Haiti, Honduras ve Venezuela’daysa kişi başı sağlık harcamasının 500 doların, kamu harcamasının da yüzde 50’nin altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Rapora göre OECD ülkelerinde ortalama olarak her 10 bin kişiye 35 doktor düşerken, bu ortalama Latin Amerika ve Karayipler’de 20 doktora denk geliyor.

Son 120 yılın en ağır krizi

2020’deki sağlık krizine ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların ortasında yakalanan Latin Amerika’da, geçen yıl yaklaşık yüzde 8’lik küçülmeyle son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı hatırlatılan raporda bölge için bu yıl yüzde 5,9’luk büyüme tahmin ediliyor.

Pandemi öncesi ekonomik düzeye geri dönmek için henüz zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda ayrıca bölgedeki aşılama sürecinin yavaş ve düzensiz olmasının da ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediği bildiriliyor. Rapora göre bugün itibarıyla iki doz aşı olanlar nüfusun yalnızca yüzde 39’una tekabül ediyor ve bölge ülkelerinden yalnızca 11’i 2022 yılı Haziran ayına kadar nüfusunun yüzde 70’ini aşılayabilecek. Raporda yüzde 70 aşılama oranı için bölgedeki birçok ülkenin 2023 yılını beklemesi gerekeceği öngörülüyor.

PAHO Direktörü Carissa Etienne raporu sunarken "Latin Amerika ve Karayipler'in sağlık sistemlerini temel sağlık hizmeti yaklaşımına dayalı olarak dönüştürmenin zamanı geldi" derken, ECLAC genel sekreteri Alicia Bárcena "Geçen yıl sağlık olmadan ekonominin de olmadığını tartışıyorduk, bugünse sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma için sağlığın önemini yineliyoruz" açıklamasında bulundu

