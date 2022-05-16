Latin Amerika’da Son 15 Yılın En Yüksek Enflasyonu

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, geçen yıl yüzde 9,8’le dünyada en yüksek enflasyonun yaşandığı bölge olan Latin Amerika için bu yılki enflasyon beklentisi yüzde 11,2.

IMF raporlarına göre, son 15 yılın en yüksek enflasyon oranlarının kayıt altına alındığı bölgedeki en büyük endişe, her geçen gün alım gücü azalan Latin Amerikalılar’ın beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmesi.

Ekonomisi daha çok hammadde ihracatına dayalı olan Latin Amerika, Ukrayna krizinin ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar özellikle petrol, gaz, metal, gıda ve gübre fiyatlarıyla deniz ulaşım maliyetlerindeki artış ve bölgenin en önemli ticari ortakları olan Amerika, Çin ve Avrupa’daki büyüme oranlarının beklentilerin altında kalmasıyla hammadde talebinin azalması gibi nedenlerin bölgedeki enflasyonist baskıyı artırdığını bildiriyor.

IMF tahminlerine göre, Ukrayna krizine bağlı olarak petrol ve gıda fiyatlarındaki 10’ar puanlık artış, Latin Amerika’ya sırasıyla yüzde 0,2 ve 0,9 olmak üzere toplamda yüzde 1,1’lik enflasyon artışı olarak yansıyacak.

2022’de en yüksek enflasyon Arjantin’de

Latin Amerika’nın en büyük, dünyanınsa 9’ncu büyük ekonomisine sahip Brezilya’da yılın ilk 4 ayındaki enflasyon yüzde 4,29 olarak açıklandı. Bölgenin en büyük ikinci ekonomisine sahip Meksika’da ise Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7,68’e ulaştı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek oranı olmasıyla dikkat çekiyor.

Bölgenin en büyük beş ekonomisinde (LA-5) bu yılın ilk dört ayındaki enflasyon Şili’de yüzde 4,8, Kolombiya’da yüzde 5,66, Peru’daysa yüzde 2,82 oldu.

Latin Amerika ülkeleri arasında yılın ilk dört ayı itibarıyla en yüksek enflasyon yüzde 23,1’le Arjantin’de görüldü. Onu yüzde 16,3’le Venezuela izliyor.

Pandemi öncesinde de sosyo-ekonomik sorunların yaşandığı Latin Amerika ülkelerinde, yılın ilk dört ayında kayıt altına alınan enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 31,71’den daha düşük olması dikkat çekiyor.

