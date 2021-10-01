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Latin Amerika'da Tarım Ürünleri İhracatı Arttı

01.10.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS) bağlı Tarımsal Üretim için Amerikalar Arası Enstitüsü (IICA) verilerine göre, geçen yılın Nisan ayıyla bu yılın Mart ayı arasında Latin Amerika'daki tarım ürünleri ihracatı yüzde 5,3 arttı

Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS) bağlı Tarımsal Üretim için Amerikalar Arası Enstitüsü (IICA) verilerine göre, geçen yılın Nisan ayıyla bu yılın Mart ayı arasında Latin Amerika'daki tarım ürünleri ihracatı yüzde 5,3 arttı.

Raporda ihracattaki en fazla artışın Çin'in talebindeki yüzde 430’luk artışa bağlı olarak soyada olduğu, ayrıca şeker kamışı, muz, kahve ve pamuk gibi ürünlerin ihracatı en fazla artan kalemler arasında olduğu belirtiliyor.

İhracatını en fazla arttıran ülkeler sıralamasında Honduras yüzde 40,1’lik oranla ilk sırada yer alırken, Honduras'ı yüzde 20'nin üzerinde artış sağlayan iki ülke; Paraguay ve Bolivya izledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 17 milyon çiftçinin bulunduğu Latin Amerika’da, geçen yıl yapılan tarım ürünleri ihracatı 240 milyar doları aşmıştı.

IICA raporlarına göre Latin Amerika’daki tarım sektörü ihracatının yüzde 36’sını Brezilya, yüzde 17’sini Meksika ve yüzde 15’ini Arjantin gerçekleştirdi. İthalat yapan ülkelerinse yaklaşık yüzde 40’ını Asya ülkeleri, yüzde 25’ini ABD ve Kanada, yüzde 13’ünü Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor.

“Fiyatlar artınca üretim de arttı”

VOA Türkçe’ye konuşan tarım ekonomisi uzmanı Fernando Marrero, tarım ürünleri ihracatının artmasında Çin’in bölgede yaptığı ikili anlaşmaların ve gıda fiyatlarının artmasının etkisi olduğunu söyledi.

Marrero, pandemide gıda fiyatlarının artması üzerine zaten tarım altyapısı olan Brezilya, Arjantin, Meksika, Guatemala ve Honduras gibi ülkelerdeki üreticilerin hızlı bir şekilde üretimlerini arttırma yoluna gitmelerinin bölgede ihracat oranlarının artmasında etkili olduğunu kaydetti.

Latin Amerika’nın sulak, bereketli ve tarım yapmaya elverişli bir iklime sahip olduğunu belirten Marrero, “Özellikle kendi tarım teknolojisini üreten Brezilya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerde birim başına elde edilen ürün miktarının giderek artması, ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor” diye konuştu.

Marrero, Latin Amerika’da hala toprak reformunu henüz tamamlayamamış ve tarımda dijitalleşme sürecini oldukça geriden takip eden ülkeler olduğunu, buralara gerekli yatırım yapılması, çiftçi desteklerinin ve eğitiminin artırılması ve doğru tarım politikalarıyla bölge ihracatının daha da üst seviyelere çıkabileceğini söyledi.

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