Latin Amerika’da Üç Milyon Çocuk Okulu Bırakabilir

Dünya Gıda Programı (WFP) Latin Amerika Direktörü Lola Castro, pandemi sonrası 85 milyon Latin Amerikalı çocuğun dersliklere geri dönmediğini ve bunlardan 3 milyonunun okulu tamamen bırakma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından gıda ve akaryakıt fiyatlarının artmasının Latin Amerika ve Karayipler’de yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri de okullarda öğrencilere sağlanan ücretsiz yemeklerin verilememe riskiyle karşı karşıya kalması.

Her üç Latin Amerikalı’dan birinin bölge için yoksulluk sınırı olarak kabul edilen ayda 143 dolardan az bir gelire sahip olduğu bölgede, okullarda çocuklara verilen yemekler hem açlıkla mücadelede hem de çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için oldukça önemli bir yer tutuyor.

Castro, Latin Amerika’da birçok ülkenin tükettiği gıdanın çoğunu ithal ettiğini; Ukrayna kriziyle beslenme ve ulaşım maliyetlerinin artmasının bölge için endişe verici olduğunu, örneğin El Salvador’da tüketilen gıdanın yüzde 80’inin ithal edildiğini kaydetti.

WFP Direktörü, eğitimini yarıda bırakan 3 milyon çocuğun evde kalmaması ya da başta dar gelirli ailelerin ağırlaşan geçim derdinden dolayı bir işte çalışmak zorunda kalmaması için hep birlikte bir şeyler yapmak gerektiğini, okullarda verilen öğünlerin hem çocukların yetersiz beslenmeleriyle mücadele etmek hem aile ekonomilerine destek vermek için önemli bir faktör olduğunu belirtti.

“Aylar önce okulu bırakan bu kız ve erkek çocukların okulda beslenebileceklerini bilmeleri, okulları onlar ve aileleri için daha çekici kılıyor” diyen Castro, okullarda çocukların beslenmeleri için yapılan yatırımın topluma eğitimle kazanılacak kalifiye işgücü olarak geri döneceğine dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinde son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşadıktan sonra Ukrayna’nın işgaliyle artan gıda fiyatlarının çocukların gıdaya ve eğitime erişimini zorlaştırdığına dikkat çeken uzmanlar, gıdaya erişim sorunu yaşayan 267 milyon Latin Amerikalı’dan 60 milyonunun açlık sorunu yaşadığını ve bu durumun çocukların en temel haklarından olan eğitim hakkına erişimini zorlaştırdığını kaydediyor.

