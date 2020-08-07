"Latin Amerika'da Uluslararası Ticaret Yüzde 27 Azaldı"

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), yılın ilk beş ayında bölgedeki uluslararası ticaretin yüzde 27, ihracat gelirlerinin yüzde 16,6 azaldığını açıkladı.
ECLAC’ın Corona virüsü pandemisinin uluslararası ticaret ve lojistik üzerindeki etkileriyle ilgili rapora göre, ihracat gelirlerindeki azalma Nisan ayında yüzde 29 iken, Mayıs ayında bu oran yüzde 37’yi aştı
Dünyada üretimin azalmasıyla hammadde talebinin ve fiyatlarının düşmesi, ekonomisi hammadde ihracatına bağlı olan bölge ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
İhracat gelirleri Mayıs’ta yüzde 37,1 azaldı
ECLAC Genel Sekreteri Alicia Barcena da ihracattaki azalmanın temel olarak fiyatlardaki düşüşten ve talep daralmasından kaynaklandığını söyledi. Barcena ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin de bölgedeki uluslararası ticareti olumsuz etkilediğini kaydetti.
Rapora göre yılın ilk beş ayında ihracatı en fazla düşen ülke, yüzde 65 ile Venezuela oldu. Venezuela’yı yüzde 25,3 ile Peru ve yüzde 25 ile Kolombiya izledi. Ancak son iki ay verileri çok daha yüksek. Örneğin Mayıs ayında ihracat gelirleri Bolivya’da yüzde 58,5, bölgenin en büyük ikinci ekonomisi olan Meksika’da yüzde 56,7 azaldı.
Raporda Latin Amerika’nın yaptığı emtia ithalatının da yılın ilk beş ayında yüzde 17,1 azaldığı bu durumun da yabancı yatırımda ve istihdamda olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor.
En sert düşüş yüzde 34 ile akaryakıtta
Hazırlanan rapora göre en sert düşüş yaşanan sektörler yüzde 25,8 ile petrol ve minerallerde yaşanırken, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere imalat ürünlerinde de yüzde 18,5’i bulan kayıplar yaşandı.
Alicia Barcena, özellikle Karayipler’deki ada ülkelerinin temel geçim kaynağı olan turizmde yüzde 49,5 düşüşün yaşanmasının ve imalat, maden ve akaryakıt sektöründeki küçülmenin, başta küçük ve orta ölçekli işletmelerde olmak üzere istihdamı etkilediğini ve işsizliğin son 80 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkat çekti.
Lojistik zor durumda
Barcena, Mayıs ayında ABD’ye mal sevkiyatında yaşanan düşüşün yüzde 56’ya, Avrupa Birliği’ne de yüzde 31,2’ye ulaşmasının, lojistik sektörünü zorladığını söyledi. BM yetkilisi, özellikle Latin Amerika ülkeleri arasındaki bölgesel ticaretin yüzde 37,4 azalmasının endişe verici olduğuna dikkat çekti.
Havayolu taşımacılığında yolcu sayısının %99, yük sevkiyatının ise yüzde 62,1 azaldığını söyleyen Barcena, deniz sevkiyatında da düşüş yaşandığını belirtti. Mayıs ayında deniz sevkiyatında yüzde 21’e yakın azalma yaşandığını söyleyen Barcena, bunda taşıma ücretlerinin geçen yıla göre yaklaşık %50 artmasının etkili olduğunu bildirdi.
Raporda sınırların kapatılması ve gümrüklerdeki sağlık kontrollarından dolayı karayolu taşımacılığında da ciddi düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Mart ile Mayıs ayı arasında Bolivya, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika’da karayolu ticaretinin en az yüzde 45 azaldığına dikkat çekiliyor.
“Pandemi sonrası üretim ve ticaret bölgeselleşecek”
ECLAC, Latin Amerika’da ihracat değerinin 2020 yılında yüzde 23 ve ithalat değerinin de %25 azalacağını öngörüyor. Genel Sekreter Barcena, bu yıl ihracatta tarım ve hayvancılık dışındaki bütün sektörlerde önemli düşüşler yaşanacağını ve bundan en fazla mineraller ve petrol ürünlerinin etkileneceğini tahmin ediyor.
Barcena, pandemi sonrası dünya ekonomisinin bölgeselleşmeye gideceğin; ABD, Avrupa Birliği ve Çin ile olan ticaretin geçmiş yıllara göre azalacağını söylüyor. ECLAC mevcut krizi aşmanın en önemli yollarından birinin de bölgesel entegrasyonu arttırmak olduğunu ifade ediyor.