"Latin Amerika'da Uluslararası Ticaret Yüzde 27 Azaldı"

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), yılın ilk beş ayında bölgedeki uluslararası ticaretin yüzde 27, ihracat gelirlerinin yüzde 16,6 azaldığını açıkladı. ECLAC’ın Corona virüsü pandemisinin uluslararası ticaret ve lojistik üzerindeki etkileriyle ilgili rapora göre, ihracat gelirlerindeki azalma Nisan ayında yüzde 29 iken, Mayıs ayında bu oran yüzde 37’yi aştı Dünyada üretimin azalmasıyla hammadde talebinin ve fiyatlarının düşmesi, ekonomisi hammadde ihracatına bağlı olan bölge ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İhracat gelirleri Mayıs’ta yüzde 37,1 azaldı ECLAC Genel Sekreteri Alicia Barcena da ihracattaki azalmanın temel olarak fiyatlardaki düşüşten ve talep daralmasından kaynaklandığını söyledi. Barcena ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin de bölgedeki uluslararası ticareti olumsuz etkilediğini kaydetti. Rapora göre yılın ilk beş ayında ihracatı en fazla düşen ülke, yüzde 65 ile Venezuela oldu. Venezuela’yı yüzde 25,3 ile Peru ve yüzde 25 ile Kolombiya izledi. Ancak son iki ay verileri çok daha yüksek. Örneğin Mayıs ayında ihracat gelirleri Bolivya’da yüzde 58,5, bölgenin en büyük ikinci ekonomisi olan Meksika’da yüzde 56,7 azaldı.

Raporda Latin Amerika’nın yaptığı emtia ithalatının da yılın ilk beş ayında yüzde 17,1 azaldığı bu durumun da yabancı yatırımda ve istihdamda olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor. En sert düşüş yüzde 34 ile akaryakıtta Hazırlanan rapora göre en sert düşüş yaşanan sektörler yüzde 25,8 ile petrol ve minerallerde yaşanırken, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere imalat ürünlerinde de yüzde 18,5’i bulan kayıplar yaşandı. Alicia Barcena, özellikle Karayipler’deki ada ülkelerinin temel geçim kaynağı olan turizmde yüzde 49,5 düşüşün yaşanmasının ve imalat, maden ve akaryakıt sektöründeki küçülmenin, başta küçük ve orta ölçekli işletmelerde olmak üzere istihdamı etkilediğini ve işsizliğin son 80 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkat çekti. Lojistik zor durumda Barcena, Mayıs ayında ABD’ye mal sevkiyatında yaşanan düşüşün yüzde 56’ya, Avrupa Birliği’ne de yüzde 31,2’ye ulaşmasının, lojistik sektörünü zorladığını söyledi. BM yetkilisi, özellikle Latin Amerika ülkeleri arasındaki bölgesel ticaretin yüzde 37,4 azalmasının endişe verici olduğuna dikkat çekti.