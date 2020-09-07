Latin Amerika’da Vaka Sayısı 8 Milyona Yaklaştı

Corona virüsünün dünyada en son ulaştığı bölgelerden olan Latin Amerika’da ilk vaka 26 Şubat günü Sao Paolo’da tespit edildi; ilk can kaybıysa Arjantin’de 8 Mart’ta gerçekleşti. Yaklaşık 630 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler, Mayıs ayından bu yana da pandeminin merkez üssü konumunda.
Bölgedeki toplam vaka sayısı 8 milyona ve virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 290 bine yaklaştı. Dünyadaki her yüz vakadan yirmi sekizi ve her üç can kaybından biri Latin Amerika’da gerçekleşti.
Yaklaşık 290 bin kişi yaşamını yitirdi
Brezilya, 126 bini aşan can kaybıyla ABD’den sonra en çok can kaybının olduğu ülke konumunda. Bölgede Brezilya’dan sonra en fazla can kaybı 67 bin 326 ile Meksika’da ve 29 bin 687 ile Peru’da. Bu 3 ülke, Corona kaynaklı can kaybı sıralamasında dünyada ilk sekizde yer alıyor.
Brezilya’daki salgının Eylül ayı bilançosu günlük 42 bin 420 yeni vaka ve 943 can kaybı. Brezilya’da virüsü hafife almakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri de virüse yakalanmıştı.
Meksika yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor. Ülkede virüse yakalanan her 100 kişiden en az 10’u yaşamını yitiriyor. Uzmanlar bu durumun nedenlerı arasında düşük test sayısını gösteriyor. Meksika bölgede Haiti’den sonra en az test uygulayan ülke. Meksika, can kaybı listesinde dünyada dördüncü sırada yer alıyor.
33 milyon kişinin yaşadığı Peru, dünyada en fazla can kaybı sıralamasında ilk onda yer alan en düşük nüfusa sahip olan ülke. Bu nedenle kişi başı ölüm oranı en yüksek birkaç ülkeden biri. Peru’da tıbbi malzeme ve solunum cihazı eksiklikleri yaşanıyor ve birçok hastanenin kapasitesini aştığı için hasta kabul edemediği bildiriliyor.
Her 4 vakadan biri Latin Amerika’da
Brezilya 4 milyonu aşan vaka sayısı ile bölge ülkelerinin toplamından daha fazla vakaya sahip olması nedeniyle salgının merkez üssü olarak değerlendiriliyor.
Brezilya’yı sırayla Peru, Kolombiya, Meksika ve Arjantin izliyor ve bu ülkeler aynı zamanda en fazla vaka tespit edilen ilk on ülke arasında yer alıyor.
Bu ülkeler arasında, son dönemlerde günlük 10 binden fazla yeni vaka ortalamasına ulaşan Kolombiya ve son bir ayda toplam vaka sayısını ikiye katlayarak 470 bini aşan Arjantin dikkat çekiyor.
Sağlık sistemi zorlanıyor
Latin Amerika’da bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 1,8 milyon kişiye yakın ancak bölge ülkelerinin yetersiz ve kırılgan sağlık sistemi ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor.
Uzmanlar her 100 vakadan 28’inin Latin Amerika’da görülmesine rağmen can kaybı oranının yüzde 33’lerde olmasını sağlık sistemindeki yapısal sorunlara ve bölgede yaşanan sosyo-ekonomik nedenlere bağlıyor. Bölgedeki birçok ülke salgına karşı mücadele etmek için desteğe ihtiyaç duyuyor.
Örneğin son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da sivil toplum örgütleri virüsten dolayı 46 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu sayı Venezuela’daki toplam can kaybının yüzde 25,6’sına tekabül ediyor. Meslek örgütleri, sağlık çalışanlarında yaşanan yüksek ölüm oranının nedeni olarak, çalışanların gerekli koruyucu ekipmanlara sahip olmaması olduğunu belirtiyor.
Uluslararası organizasyonlar uzun süredir, pandemiye karşı küresel mücadelede zincirin en zayıf halkalarından birinin Latin Amerika olduğuna işaret ederken, pandemi sürecinin bölgede doğurabileceği ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlara dikkat çekiyor.