Latin Amerika’da Vaka Sayısı 8 Milyona Yaklaştı

Corona virüsünün dünyada en son ulaştığı bölgelerden olan Latin Amerika’da ilk vaka 26 Şubat günü Sao Paolo’da tespit edildi; ilk can kaybıysa Arjantin’de 8 Mart’ta gerçekleşti. Yaklaşık 630 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler, Mayıs ayından bu yana da pandeminin merkez üssü konumunda.

Bölgedeki toplam vaka sayısı 8 milyona ve virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 290 bine yaklaştı. Dünyadaki her yüz vakadan yirmi sekizi ve her üç can kaybından biri Latin Amerika’da gerçekleşti.

Yaklaşık 290 bin kişi yaşamını yitirdi

Brezilya, 126 bini aşan can kaybıyla ABD’den sonra en çok can kaybının olduğu ülke konumunda. Bölgede Brezilya’dan sonra en fazla can kaybı 67 bin 326 ile Meksika’da ve 29 bin 687 ile Peru’da. Bu 3 ülke, Corona kaynaklı can kaybı sıralamasında dünyada ilk sekizde yer alıyor.

Brezilya’daki salgının Eylül ayı bilançosu günlük 42 bin 420 yeni vaka ve 943 can kaybı. Brezilya’da virüsü hafife almakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri de virüse yakalanmıştı.