Latin Amerika’dan Aşıların Adil Paylaşımı Talebi

Yaklaşık 650 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, bugüne kadar her on kişiden yalnızca birinin tamamen aşılanabildiğini, mevcut aşıların yüzde 70’inin zengin ülkelerin elinde bulunmasının dünyanın geri kalanı için aşıya erişimde eşitsizlikler yarattığı konusunda uyardı ve bölgeye acil aşı yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) yaptığı olağanüstü (sanal) toplantının aşıya erişim oturumunda söz alan Antigua ve Barbuda Dışişleri Bakanı Paul Chet Greene, bazı zengin ülkelerin elinde, ihtiyacının üç katı aşı olduğunu ve bu durumun çoğu ülkeyi zor durumda bıraktığına dikkat çekti.

Aşıyı ülkelere adil bir şekilde dağıtmayan ilaç şirketlerinin de aşıya erişemediği için yaşamını kaybeden kişilerin vebalini taşıdığını belirten Greene, nereden geldiğine ve hangi aşı olduğuna bakmadan her türden Corona virüs aşısına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Aşı bir ayrıcalık değil insan hakkı olmalı”

Oturuma katılan Dünya Sağlık Örgütü’nün Amerika’daki kolu olan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) direktörü Carissa Etienne aşının zenginler için bir ayrıcalığı değil bir insan hakkı olması gerektiğine dikkat çekerek her ülke vatandaşının aşı olabilmesi için uluslararası toplumun elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Kayıt altına alınan 1 milyon 350 bini aşan can kaybıyla virüs kaynaklı her üç can kaybından neredeyse,) birinin yaşandığı Latin Amerika, pandemiden ekonomik olarak da en fazla etkilenen bölge olmasıyla dikkat çekiyor.

Geçen yıl yüzde 6,8 ekonomik küçülmeyle son 120 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı bölgenin borç miktarı, Birleşmiş Milletler verilerine göre gayrı safi yurt içi hasılasının yüzde 56,3’üne ulaşmış durumda.

Pandemiye ekonomik küçülme ve siyasi sorunlar yaşarken giren Latin Amerika’da, aşılama süreci uzadıkça salgının bölgede yaratacağı insani, ekonomik, sosyal ve siyasi tahribatın da artacağı belirtiliyor.