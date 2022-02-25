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Latin Amerika’dan Rusya’ya Tepkiler Devam Ediyor

24.02.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda başta Venezuela, Nikaragua, Bolivya ve Küba olmak üzere bölgedeki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerini geliştiren Rusya, Latin Amerika ülkeleri üzerinden kıtadaki etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Ancak Latin Amerika ülkelerinin çoğu Rusya’nın askeri müdahalesini onaylamıyor

Latin Amerika’dan Rusya’ya Tepkiler Devam Ediyor

Amerika ile Rusya arasında Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan ekonomik, siyasi ve askeri gerginliğin bir ayağı da Latin Amerika. Son yıllarda başta Venezuela, Nikaragua, Bolivya ve Küba olmak üzere bölgedeki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerini geliştiren Rusya, Latin Amerika ülkeleri üzerinden kıtadaki etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Ancak Ukrayna krizinde Latin Amerika ülkelerinin çoğu Rusya’nın askeri müdahalesini onaylamıyor.

Meksika: “Güç kullanımına karşıyız”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2021-2022 geçici üyelerinden olan Meksika'nın Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, “Ukrayna’daki sorunun güç kullanılarak çözülmeye çalışılması kabul edilemez. Biz Meksika olarak taraflara sorunun siyasi çözümü için çağrımızı yineliyor ve barış için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin çözümünü destekliyoruz” açıklaması yaptı ve Rusya ile diyaloglarını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgenin en büyük ikinci ekonomisine sahip Meksika ile Rusya arasındaki ticaret, geçtiğimiz yıl yüzde 122’lik bir artışla 4,78 milyar doları aşmıştı.

Brezilya: “Ukrayna gerilimi hükümeti böldü”

BMGK’nın bir diğer geçici üyesi de Latin Amerika devi Brezilya. Brezilya’nın geçen yıl Rusya ile yaptığı ticaret hacmi iki kattan fazla artarak 7,29 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında savunma sanayi, petrol, doğalgaz ve tarım ürünleri ticaretinde önemli işbirlikleri bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun geçen hafta Rusya’yı ziyareti sonrası “Cumhurbaşkanı Putin barışı arayan bir kişi” diyerek Putin’e destek vermesi eleştirilere neden olmuştu. Bugün yapılan resmi açıklama Brezilya’nın endişesinin arttığı kaydedildi ve “tarafların düşmanlıkları durdurması” çağrısı yapıldı.

Ancak bugün Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao’dan Rusya’ya sert bir çıkış geldi. Kendisi bir general olan Mourao, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı korumak için güç kullanılması gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı Yardımcısı “Eğer Batı bugün Ukrayna’nın düşmesine izin verirse sıradakiler Bulgaristan ve Balkan ülkeleri olur, tıpkı 1930’lu yıllarda Hitler’in yaptığı gibi ” dedi.

Kolombiya: “Rus birlikleri derhal çekilmeli”

Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque, “Rusya uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne karşı gelerek Ukrayna’nın ulusal egemenliğini ihlal ediyor” açıklamasını yaparak Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerini derhal çekmesi gerektiğini söyledi.

Şili: “Rusya seçimini savaştan yana yaptı”

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Rusya’nın sorunun çözümü için seçimini savaştan yana yaptığını kaydetti ve işgali kınadıklarını söyledi. Şili Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Uluslararası toplumun çatışmaya barışçı bir çözüm bulmak amacıyla yürüttüğü çeşitli diyalog çalışmalarına rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını kınıyoruz” açıklaması yapıldı.

Arjantin: “Silahlı kuvvet kullanılmamalı”

Arjantin hükümeti tarafından yapılan açıklamada Arjantin’in Rusya tarafından silahlı kuvvet kullanılmasına kesin olarak karşı olduğu söylendi ve Rusya’nın askeri operasyonlarını bir an önce durdurması çağrısı yapıldı.

Başkanlık sözcüsü Gabriela Cereruti tarafından okunan bildirgede sorunun barışçı biçimde, devletlerin ve toprak bütünlüğünün korunarak ve insan haklarına saygılı şekilde çözülmesi gerektiği bildirildi.

Ekvador: “Askeri müdahaleden dolayı şaşkınız”

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı şaşkın olduklarını beyan etti. Lasso, “Pandemiden çıkarken böyle bir askeri müdahale sadece iki ülke halkını değil bütün dünyayı ekonomik ve sosyal olarak kötü etkileyecek. BMGK kararlarını destekliyoruz” dedi.

Bölgede Paraguay, Uruguay, Kosta Rika gibi ülkeler de Ukrayna’dan çatışmanın çözümünde askeri müdahaleye karşı olduklarını beyan ediyor.

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Amerika
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