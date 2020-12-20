Latin Amerika’nın En Çok Bitcoin Kullanan Ülkesi Venezuela

2020 yılının başında 8.900 dolardan işlem gören kripto para birimi bitcoin (BTC), geçtiğimiz Cuma günü 23.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Son bir haftada yüzde 25’e yakın artan BTC, adı krizlerle, yüksek enflasyon ve ekonomik yaptırımlar gibi sorunlarla anılan Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Bitcoin kullanımı oldukça yaygın Haftalık 5 milyar dolarlık BTC işlem hacmiyle dünyada ilk üç ülke arasında gösterilen Venezuela, Latin Amerika’daysa ilk sırada yer alıyor. Venezuela’da cep telefonu operatörlerinden gıda zincirlerine, hatta büfelere kadar birçok yerde kripto para ile ödeme yapmak mümkün. Kripto para kullanımının gün geçtikçe yaygınlaştığı ülkede Burger King’in ardından geçtiğimiz günlerde Pizza Hut da bu listeye dahil oldu. Ülkede dikkat çeken başka bir gelişme de Venezuela ordusunun Dijital Varlık Üretim Merkezi adındaki bir biriminin, bir tesis kurarak BTC madenciliğine başladığını duyurması oldu. Ordu bu sayede askeriyenin masraflarını karşılamayı ve bloke edilemez gelir kaynakları üretmeyi hedeflediğini beyan etmişti.

“Ticarette BTC kullanım oranında dünya üçüncüsü” Kripto yatırım uzmanı Anibal Garrido VOA Türkçe’ye verdiği röportajda, Venezuela’nın 30 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen BTC kullanımında ilk sıralarda yer almasını tetikleyen başlıca nedenler arasında hiper enflasyonun, devletin döviz üzerindeki kontrolunun, yurtdışından gönderilen para havalelerinde yaşanan dezavantajların, ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların, rüşvet ve kara para aklamanın ve kripto ticaret ve madenciliğin yasallaşmasının olduğunu belirtiyor. Garrido “Chainalysis’in en son yayımladığı Eylül ayı raporuna göre Venezuela aylık 5 milyar doların üzerindeki işlem hacmi ile ABD ve Rusya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Kripto para alım satım platformu Cryptobuyer’ın yaptığı araştırma, bu miktarın ülkedeki toplam ticaret hacminin yüzde 3’üne tekabül ettiğini gösteriyor. Bu oran, Venezuela’nın ticarette kripto para kullanım oranında da Ukrayna ve Rusya’nın ardından dünya üçüncüsü olduğunu gösteriyor” dedi.