“Latin Amerika’nın En Yavaş Mobil İnterneti Venezuela’da”

Sosyal medya yönetimi platformu Hootsuite'in yayımladığı Djital 2021 raporuna göre Venezuela saniyede 7,48 megabit (Mbps) mobil internet erişimi ile Latin Amerika’da en yavaş internet erişimine sahip ülke.

Ülkelere göre mobil internet hızları sıralamasında Afganistan'dan sonra dünyada en yavaş bağlantıya sahip ülke olan Venezuela, araştırmanın yapıldığı 139 ülke arasında (Afganistan ve Filistin’le birlikte) internet hızı saniyede 10 Mb’in altındaki üç ülkeden biri.Geçen yıla göre bağlantı hızının yüzde 10,4 düştüğü ülkede internet, dünya ortalaması olan 42,7 Mbps’den 5 kat daha yavaş.

Raporda dikkat çeken verilerden biri de Türkiye’nin 34,79 Mbps mobil bağlantı hızıyla dünya ortalamasının altında olmasına rağmen, Latin Amerika’nın en hızlı bağlantısına sahip Meksika’nın (32,08Mbps) önünde bulunması.

Araştırmacı ve akademisyen Carlos Correa VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Venezuela’da devletin kontrolunda olan telekomünikasyon şirketi CANTV’ye yeterli altyapı yatırımlarının yapılmaması, kısa süre öncesine kadar tarifelerin devlet tarafından belirlenmesinden dolayı GSM operatörlerinin teknolojik güncellemelere kaynak ayırmada zorlanmaları, sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı teknik problemler gibi sorunların bağlantı hızını düşürdüğünü söyledi.