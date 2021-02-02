HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Latin Amerika’nın İhtiyacı 150 Milyar Dolar”

“Latin Amerika’nın İhtiyacı 150 Milyar Dolar”

02.02.2021 01:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Latin Amerika’nın İhtiyacı 150 Milyar Dolar”

Latin Amerika ve Karayipler pandemiden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası’nın (IDB) Başkanı Mauricio Claver bölgenin pandemiyle mücadele için 150 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünya nüfusunun yüzde 8’ine sahip olmasına rağmen Corona virüsünden kaynaklı yaşanan can kayıplarının üçte birinin yaşandığı Latin Amerika ve Karayipler pandemiden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Pandemi sürecine ekonomik küçülme, yetersiz sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, istihdam sorunu, düşük alım gücü ve siyasi kargaşalar gibi sorunların gölgesinde giren Latin Amerika’da 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşanıyor. Uzmanlar ayrıca son 50 yılın en kötü kasırga sezonunun yarattığı tahribatın ve Venezuelalı göçmen krizinin bölgede pandemiyle mücadeleyi daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son 5 yılda ülkesini terk eden 5 milyon 400 bin Venezuelalıdan 4 milyon 600 bini Latin Amerika ülkelerinde yaşıyor, ancak bölge ülkelerine sağlanan ekonomik desteğin Suriyeliler’e verilenin yalnızca onda biri olması pandeminin etkisini ağırlaştıran sebepler arasında gösteriliyor.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması ve bölgesel entegrasyonu için finansal destekte bulunan Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası’nın (IDB) Başkanı Mauricio Claver bölgenin pandemiyle mücadele için 150 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Claver “Önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya bölgedeki ekonomik ve sosyal çöküşten dolayı 10 yıl daha kaybedeceğiz ya da iyileşme, yeniden yatırım ve yeni fırsat olanakları yaratacağız. Ancak ikinci yolu seçmek için ek kaynaklara ihtiyaç var. Bölgenin toparlanması için odaklanmamız gereken 5 başlık var ve bunlar bölgesel entegrasyon, dijital ekonomi, KOBİ’ler, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği” dedi.

IDB, 16 Şubatta bölgedeki Amerikalı şirketlerle büyük firmaları dahil eden bir yol haritası açıklayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldüFransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

En Çok Okunan Haberler

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü

Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü

Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İran'dan yeni roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İngiltere'den gelen Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

ABD'den korkutan mutasyon açıklaması: Bir kasırga geliyor

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

AB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

Trump için kullanılmıştı! AB değerlendirmeye aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.