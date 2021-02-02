“Latin Amerika’nın İhtiyacı 150 Milyar Dolar”

Dünya nüfusunun yüzde 8’ine sahip olmasına rağmen Corona virüsünden kaynaklı yaşanan can kayıplarının üçte birinin yaşandığı Latin Amerika ve Karayipler pandemiden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Pandemi sürecine ekonomik küçülme, yetersiz sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, istihdam sorunu, düşük alım gücü ve siyasi kargaşalar gibi sorunların gölgesinde giren Latin Amerika’da 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşanıyor. Uzmanlar ayrıca son 50 yılın en kötü kasırga sezonunun yarattığı tahribatın ve Venezuelalı göçmen krizinin bölgede pandemiyle mücadeleyi daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son 5 yılda ülkesini terk eden 5 milyon 400 bin Venezuelalıdan 4 milyon 600 bini Latin Amerika ülkelerinde yaşıyor, ancak bölge ülkelerine sağlanan ekonomik desteğin Suriyeliler’e verilenin yalnızca onda biri olması pandeminin etkisini ağırlaştıran sebepler arasında gösteriliyor.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması ve bölgesel entegrasyonu için finansal destekte bulunan Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası’nın (IDB) Başkanı Mauricio Claver bölgenin pandemiyle mücadele için 150 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.