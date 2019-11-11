Latin Amerika'nın siyasi çalkantılarla gündemdeki ülkesi Bolivya

EMEL ÖZ GÖZELLİK - Devlet Başkanı Evo Morales'in muhalefetin baskısı ve ordunun talebi üzerine istifaya zorlanmasıyla gözler Güney Amerika ülkesi Bolivya'ya çevrildi.

Güney Amerika'da komşuları Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay ve Peru olan Bolivya'nın denize kıyısı bulunmuyor.

Resmi başkenti Sucre olan ülkenin yönetimsel başkenti La Paz'da Bakanlar Kurulu yer alıyor. Santa Cruz ise ülkenin en önemli endüstri kenti olarak biliniyor.

Bolivya'nın etnik yapısının yüzde 68'sini beyaz ve yerli melezi Mestizolar, yüzde 20'sini yerliler, yüzde 5'ini de beyazlar oluşturuyor.

Nüfusu 2016'da 10,8 milyon olduğu tahmin edilen Bolivya'da en fazla kullanılan resmi dil İspanyolca iken yerli kabilelere ait bugün bazıları kullanılmayan 36 dil de resmi olarak kabul ediliyor. Bunlardan en fazla Guarani, Aymara ve Quechua dilleri konuşuluyor.

Topraklarının üçte biri dağlık araziden oluşan ve yüz ölçümü 1,09 milyon kilometrekare olan ülkenin nüfusunun yüzde 92,8'ini Hristiyanlar oluşturuyor.

- Genel durum

Güney Amerika'da Paraguay ile okyanusa kıyısı bulunmayan iki ülkeden biri olan Bolivya, bağımsızlığının üzerinden geçen 200 yıla yakın sürede yaşadığı siyasi çalkantılarla tanınıyor.