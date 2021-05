“Latin Amerika'ya Acilen Aşı Gönderilmeli”

Vaka sayısının 29 milyonu ve can kaybının 935 bini aştığı Latin Amerika pandemiden en fazla etkilenen bölgelerden biri. Küresel nüfusun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen dünyada Corovirüs kaynaklı her 4 can kaybından en az biri Latin Amerika’da yaşanıyor.

Geçen hafta 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Latin Amerika’da son haftalarda vaka ve can kayıplarının artması, sağlık merkezlerinin artan talebi karşılayamaması, aşı temininin ve aşılama sürecinin diğer bölgelere göre çok yavaş olması gibi sorunlar sağlık kuruluşlarının endişelerinin artmasına neden oluyor.

Peru, Ekvador, Bolivya, Arjantin ve Uruguay'da geçen hafta rekor artışlar yaşanması üzerine Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), yetersiz sağlık sistemi ve ekonomik durumdan dolayı pandemiyle mücadelede zorluklar yaşanan bölgeye acil aşı takviyesinin yapılmasını istedi.

PAHO verilerine göre 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da aşı olan kişi sayısı 33 milyondan daha az yani aşı olanların oranı bölgede yaklaşık yüzde 5. Bu oran kıtadaki diğer iki ülke olan ABD’de yüzde 30,7 iken Kanada’da ise yaklaşık yüzde 35.