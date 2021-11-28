Latin Amerika’ya Para Transferinde 126 Milyarlık Rekor

Dünya Bankası tahminlerine göre bu yıl kıta dışından Latin Amerika’ya yapılan para transferinin geçen yıla nazaran yüzde 21,6 artarak 126 milyar dolarla tarihi rekora ulaşması bekleniyor.

Yayınlanan verilerine göre yurt dışında çalışan Latin Amerikalılar’ın bu yıl ülkelerine yaptığı para transferinin, dünya ortalamasının üç katına yakın olmasında ABD’deki ekonomik toparlanma sürecinin ve Amerikalılar’a yapılan yardım paketlerinin etkili olduğu bildiriliyor.

Araştırma, özellikle Meksika ve Orta Amerika ülkelerine gönderilen para miktarının artmasıyla, o ülkelerde yaşanan doğal afetlerin de etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Meksika’da petrol gelirinden fazla

Latin Amerika’da en çok para transferinin yapıldığı ülke Meksika. Yılın ilk 9 ayında 37 milyar doları aşan para transferinin yılsonunda 52 milyar 700 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Meksika’nın petrol ve turizm gelirinden fazla olan bu girdi sadece Meksika için değil, derin sosyoekonomik sorunların yaşandığı Orta Amerika ülkeleri için de oldukça önem taşıyor.

Örneğin Honduras’a ülke dışındaki Honduraslılar’ın gönderdiği para miktarı Honduras ekonomisinin yüzde 26,6’sına, El Salvador ekonomisinin yüzde 26,2’sına ve Guatemala ekonomisinin yüzde 18’ine karşılık geliyor.

Uzmanlar yurt dışında çalışan Latin Amerikalılar’ın yakınlarına temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yaptığı para transferinin hem Latin Amerika’da pandeminin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadeleye destek olması hem de uluslararası zenginliğin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de aktarılması bakımından önemli olduğunu belirtiyor.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 7 küçülmeyle son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Latin Amerika’da yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının da göç eğiliminin de arttığı belirtiliyor.

Dünya Bankası 2022’de de Latin Amerika’ya para transferlerinde yüzde 4,4 artış bekliyor.

