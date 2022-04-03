HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Latin Amerika'ya Para Transferinde Rekor Artış

Latin Amerika'ya Para Transferinde Rekor Artış

02.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtdışında yaşayan Latin Amerikalı göçmen ve mültecilerin geçen yıl ülkelerine yaptıkları para transferinin yüzde 26 arttığı ve 134,4 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaştığı bildirildi

Latin Amerika'ya Para Transferinde Rekor Artış

Yurtdışında yaşayan Latin Amerikalı göçmen ve mültecilerin geçen yıl ülkelerine yaptıkları para transferinin yüzde 26 arttığı ve 134,4 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaştığı bildirildi. Dialogo Interamericano (IAD) adlı kuruluşun yayınladığı araştırmaya göre para transferinin yaklaşık yüzde 75'i ABD’den yapıldı.

Para transferindeki rekor artışın ana nedenleri arasında ABD’deki ekonomik toparlanma ve ABD’ye artan yoğun göç gösteriliyor.

Latin Amerika’da geçen yıl en çok para transferi yapılan ülke 51 milyar dolarla Meksika. Onu 15 milyarın üzerinde olduğu Guatemala izliyor. Guatemala aynı zamanda bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, 2021 yılında gönderilen para miktarının en çok arttığı ülke.

Bölgede ekonomik toparlanmanın motoru göçmen

Pandemi döneminde tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Latin Amerika için yurtdışından gönderilen para, ekonomik toparlanmanın en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

Latin göçmenlerin gönderdikleri para bölgenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5’ine tekabül ediyor ancak bu oranın yüzde 20'nin üzerinde olduğu Honduras ve El Salvador gibi ülkeler de bulunuyor.

Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) uzmanları Latin Amerika’ya para transferindeki artışın, bölge ekonomisindeki büyümeden yüzde 12,8 daha fazla olduğuna, bu farkın Orta Amerika ülkelerinde neredeyse yüzde 25’e yaklaştığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar bu durumun pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinin, göç alan ve göç veren ülkelerde aynı olmadığının bir göstergesi olduğunu ve gurbetçilerin yaptığı para transferinin hem ekonomik sorunların yaşandığı Latin Amerika ülkelerindeki ailelerin krizle baş edebilmesine hem de bölge ekonomisinin kalkınmasına fayda sağladığını kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusuKremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusu
Tüm dünyanın gözü Kiev'deydi! Flaş gelişmeyi duyurdularTüm dünyanın gözü Kiev'deydi! Flaş gelişmeyi duyurdular
Olay yerinden fotoğraf paylaşmayınOlay yerinden fotoğraf paylaşmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 yaşındaki çocuk tek bir hareketle polisleri 2 dakikada kapıya getirdi! Aile neye uğradığını şaşırdı

4 yaşındaki çocuk tek bir hareketle polisleri 2 dakikada kapıya getirdi! Aile neye uğradığını şaşırdı

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

En zengin Türk belli oldu!

En zengin Türk belli oldu!

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.