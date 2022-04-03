Latin Amerika'ya Para Transferinde Rekor Artış

Yurtdışında yaşayan Latin Amerikalı göçmen ve mültecilerin geçen yıl ülkelerine yaptıkları para transferinin yüzde 26 arttığı ve 134,4 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaştığı bildirildi. Dialogo Interamericano (IAD) adlı kuruluşun yayınladığı araştırmaya göre para transferinin yaklaşık yüzde 75'i ABD’den yapıldı.

Para transferindeki rekor artışın ana nedenleri arasında ABD’deki ekonomik toparlanma ve ABD’ye artan yoğun göç gösteriliyor.

Latin Amerika’da geçen yıl en çok para transferi yapılan ülke 51 milyar dolarla Meksika. Onu 15 milyarın üzerinde olduğu Guatemala izliyor. Guatemala aynı zamanda bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, 2021 yılında gönderilen para miktarının en çok arttığı ülke.

Bölgede ekonomik toparlanmanın motoru göçmen

Pandemi döneminde tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Latin Amerika için yurtdışından gönderilen para, ekonomik toparlanmanın en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

Latin göçmenlerin gönderdikleri para bölgenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5’ine tekabül ediyor ancak bu oranın yüzde 20'nin üzerinde olduğu Honduras ve El Salvador gibi ülkeler de bulunuyor.

Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) uzmanları Latin Amerika’ya para transferindeki artışın, bölge ekonomisindeki büyümeden yüzde 12,8 daha fazla olduğuna, bu farkın Orta Amerika ülkelerinde neredeyse yüzde 25’e yaklaştığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar bu durumun pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinin, göç alan ve göç veren ülkelerde aynı olmadığının bir göstergesi olduğunu ve gurbetçilerin yaptığı para transferinin hem ekonomik sorunların yaşandığı Latin Amerika ülkelerindeki ailelerin krizle baş edebilmesine hem de bölge ekonomisinin kalkınmasına fayda sağladığını kaydediyor.

