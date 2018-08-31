‘Latin Kökenli Amerikalılar’a Pasaport Verilmiyor’ İddiası

Amerika’da giderek artan sayıda Amerikalı’nın pasaportlarına el konulduğu ve vatandaşlık süreçlerinin incelemeye alındığı iddia edildi.
Washington Post gazetesinin haberine göre, Meksika sınırındaki Teksas’ta yaşayan bazı Latin kökenli Amerikan vatandaşlarının pasaportları göçmen polisi tarafından alıkonuluyor. Gazete, Amerika’da Teksas-Meksika sınırındaki şehirlerde doğan bazı Latin kökenlilere Amerikan pasaportu verilmediğini, bazılarının gözaltı merkezlerinde tutulduğunu ve bazıları hakkında da sınırdışı işlemlerinin başlatıldığını yazdı. Gazete, bazı Latin kökenlilerin Amerika’ya girişine izin verilmediğini iddia etti.
Washington Post’a göre, pasaportları alıkonulan ya da pasaport başvuruları reddedilen kişilerin ortak özellikleri Teksas-Meksika sınırında doğmuş olmaları ve Latin kökenli olmaları.
Amerikan hükümeti 1950’lerden 1990’lara kadar sınırda görev yapan ebe ve doktorların, Meksika’da doğan bebeklere Amerikan doğum belgesi verdiklerini iddia ediyor. Doğuma tanıklık edenlerin bazıları konunun yargıya taşındığı durumlarda bu iddiayı mahkemede doğruluyor.
Amerika Dışişleri Bakanlığı ise gazeteye yaptığı açıklamada, pasaport başvuruları konusunda politika değişikliği olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada sınır bölgesinin vatandaşlık ve pasaport verilmesi konusunda dolandırıcılık vakalarının sık yaşandığı bir bölge olmasına dikkat çekildi.
Göçmen avukatları ise bölgede pasaport işlemlerinde ve göçmen yasalarının uygulanmasında köklü değişiklikler olduğunu savundu.
Gazeteye göre sınır kentlerinde doğanlara yönelik sıkı inceleme yapılması yeni bir gelişme değil. Gazete, haberinde eski başkan George W. Bush döneminde başlayan uygulamanın Obama döneminde de devam ettiğini belirtiyor. Habere göre, pasaport başvurularının reddedilmesi uygulaması, Amerika Medeni Haklar Birliği (ACLU) ile varılan anlaşma sonrası sona erdirilmiş.
Gazeteye konuşan göçmen avukatları ise, pasaport başvurularının reddedilmesi uygulamasının yeniden başladığını hatta Trump döneminde bu vakaların sayısının arttığını savunuyor.
Washington Post’un konuştuğu isimlerden biri Teksas’ın Brownsville kentinde doğan Juan. Orduda er olarak görev yapan ve sonrasında Sınır Devriye Muhafızları’na katılan Juan şu anda cezaevi gardiyanı. Dışişleri Bakanlığı’nın annesinin doğum öncesi belgelerini, vaftiz belgelerini istediğini anlatıyor. Juan bazı belgeleri yetkililere iletmesine rağmen, pasaportunun verilmediğini söylüyor.
Amerika Medeni Haklar Birliği (ACLU) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, pasaport başvurularına verilen ret yanıtlarına 10 yıl önce itiraz edildiği ve bunun sonucunda hükümetle anlaşma yoluna gidildiği ancak yeni dönemde pasaport başvurularının reddedildiği vakaların yeniden yükseldiği belirtildi.
ACLU’nun Göçmen Hakları Projesi Direktör Yardımcısı Lee Gelernt de, “Trump yönetiminin sınır bölgelerinde yaşayan Amerikalılar’ın pasaport başvurularını reddetmesi girişimi, son dönemde gördüğümüz hukuk dışı eylemlere eklenen bir diğer insanlık dışı uygulama” ifadelerini kullandı. Lee Gelernt, bu konuda atılabilecek hukuki adımları araştırdıklarını belirtti.
Uygulamadan etkilenen bazı Amerikan vatandaşları hükümeti dava etme yoluna gitti. Washington Post gazetesi, dava açanların genellikle davayı kazandıklarını belirtiyor.
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum