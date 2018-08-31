‘Latin Kökenli Amerikalılar’a Pasaport Verilmiyor’ İddiası

Amerika’da giderek artan sayıda Amerikalı’nın pasaportlarına el konulduğu ve vatandaşlık süreçlerinin incelemeye alındığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Meksika sınırındaki Teksas’ta yaşayan bazı Latin kökenli Amerikan vatandaşlarının pasaportları göçmen polisi tarafından alıkonuluyor. Gazete, Amerika’da Teksas-Meksika sınırındaki şehirlerde doğan bazı Latin kökenlilere Amerikan pasaportu verilmediğini, bazılarının gözaltı merkezlerinde tutulduğunu ve bazıları hakkında da sınırdışı işlemlerinin başlatıldığını yazdı. Gazete, bazı Latin kökenlilerin Amerika’ya girişine izin verilmediğini iddia etti.

Washington Post’a göre, pasaportları alıkonulan ya da pasaport başvuruları reddedilen kişilerin ortak özellikleri Teksas-Meksika sınırında doğmuş olmaları ve Latin kökenli olmaları.

Amerikan hükümeti 1950’lerden 1990’lara kadar sınırda görev yapan ebe ve doktorların, Meksika’da doğan bebeklere Amerikan doğum belgesi verdiklerini iddia ediyor. Doğuma tanıklık edenlerin bazıları konunun yargıya taşındığı durumlarda bu iddiayı mahkemede doğruluyor.