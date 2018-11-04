‘Latin Kökenlilerin Oyları Belirleyici Olacak’

Latin kökenli Amerikalılar’ın Arizona, Teksas ve Florida’daki Senato seçimleri ve valilik seçimlerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Anketlerin çoğu Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için gerekli 23 koltuğu alacaklarını gösteriyor. Cumhuriyetçiler’in ise Senato’nun kontrolünü ellerinde tutmaya devam etmesi bekleniyor.

Arizona’da 1 milyon potansiyel seçmene ulaşan bir grup kendine isim olarak ‘‘savaş’’ sözcüğünün İspanyolcasını seçti.

Anket ayrıca Hispanik seçmenlerin Temsilciler Meclisi için Cumhuriyetçiler’den ziyade Demokratlar’a oy vermeye daha istekli olduklarını da ortaya koydu.

6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleriyle bazı eyaletlerdeki valilik seçimi öncesinde Pazar günü açıklanan Reuters/Ipsos anketine göre Latin kökenli Amerikalılar bu seçimlerde oy vermeye 2014 yılında yapılan ara seçime kıyasla daha istekli.

1 Eylül- 29 Ekim arasında yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Hispanik seçmenin yüzde 36’sı kesinlikle oy kullanacaklarını söyledi. Bu rakam 2014’teki seçimlerde yüzde 27’ydi.

Hispanikler’in katılım isteğindeki bu artış aynı dönemde tüm Amerikalılar’ın katılım isteğinde yaşanan yüzde 5’lik artışa göre de neredeyse iki kat daha fazla.

Katılım isteği en fazla demokrat Hispanikler arasında yüksek. 2014’te Demokrat Hispanikler’in yüzde 29’u ara seçimlerde sandığa gitmişti. Bu oranın bu seçimlerde yüzde 42 olması bekleniyor.

Hispanik seçmenin yüzde 60’ı Temsilciler Meclisi için Demokrat; yüzde 32’siyse Cumhuriyetçi bir adaya oy vereceğini söylüyor.

Ankete göre Hispanikler siyasi olarak bölünmüş bir grup. Yüzde 55’i Demokratlar’a, yüzde 31’i Cumhuriyetçiler’e destek veriyor; yüzde 12’si ise bağımsız.

Hispanik seçmenin yüzde 53’ü Kongre için Başkan Donald Trump’a karşı çıkan bir adaya oy vermeye eğilimli olduğunu kaydetti. Amerikalı seçmen genelinde Başkan Trump’a muhalif adaylara oy vereceklerini söyleyenlerin sayısıysa yüzde 43. Demokratlar içinde bu oran yüzde 75, Cumhuriyetçiler içindeyse yüzde dokuz.

Amerika’da 29 milyon Latin kökenli seçmen bulunuyor. Bu da varolan seçmenlerin yüzde 13’üne denk geliyor.

