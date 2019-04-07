LAÜ’de ‘Gana Bağımsızlık Günü’ kutlandı

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kofi Bansah, “Etkinlik çok güzeldi ve bizlere evimizde olduğumuzu hissettirdi. Kültürümüzü hatırlamak ve ülkemizdeki duyguları hissetmek heyecanlı ve güzel. Kültürümüzü diğer öğrencilere tanıtma fırsatı bulmak beni çok heyecanlandırdı. Üniversitede yer alan diğer kültürleri öğrenmek çok güzel bir şey. Bütün öğrencilere bu gibi etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim” dedi.

Gana Bağımsızlık Günü’nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

LAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Gana’nın kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yer aldı. Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Ganalı öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, ulusal günlerini çoşku ile kutladılar.

LEFKE,(DHA) - Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından LAÜ’de eğitim gören Ganalı öğrenciler için ‘Gana Bağımsızlık Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

İşletme Yönetimi Bölümü 2.sınıf öğrencisi Sybill Ama El- Sabooth, “Kendi ülkemizi, kültürümüzü, yemeklerimizi ve danslarımızıdiğer öğrenci arkadaşlarımıza anlatmak ve tanıtmak için üniversitemizin bize böyle bir şans sunması beni çok mutlu etti. LAÜ’ye bize destek verdiği için çok teşekkür ederim” dedi.

Yeni Medya ve Gazetecilik 2. sınıf öğrencisi Oswald Yaw El-Sabath Osward, “Etkinlik çok güzel oldu. Bu etkinlik ile LAÜ’de kendi bağımsızlık günümüz kutlandığından dolayı çok mutlu hissediyorum” dedi.

Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Genevieve Selorm Afi Anyatqoah, “Kampüsümüzde bağımsızlık günümüzü hep beraber kutladığımız için çok mutluyum ve bundan dolayı minnettarım” dedi.

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