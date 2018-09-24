LAÜ’de “Kıbrıs Kültür Gecesi” ilgi gördü

LEFKE, (DHA)- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı oryantasyon günleri kapsamında “Kıbrıs Kültür Gecesi” etkinliği gerçekleştirildi.Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe yeni kayıt olan öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

KIBRIS KÜLTÜRÜ’NE ÖZGÜ LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi, yeni kayıtlı öğrencilere Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı sundu. Düzenlenen gecede, Kıbrıs Kültürü’ne özgü lezzetler ikram edilirken; Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi ve Akdeniz Kültür Sanat Derneği (AYDER) tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

“KINA GECESİ” VE “TESTİ OYUNU” GÖSTERİSİ YAPILDI

Kıbrıs’a özgü “Kına Gecesi” ve “Testi Oyunu”nun ise büyük beğeni kazandığı gecede kültürel müzikler eşliğinde öğrenciler oyunlara katılma fırsatı buldular. Ayrıca Kıbrıs Kültürü'nü yansıtan “Nostaljik Defile” deki kültürel kıyafetler ilgiyle izlendi.

(FOTOĞRAF)



