Launch Control nedir? Ne işe yarar? Launch Control nasıl çalışır? Zararı var mı?

Aracınızın ne kadar güçlü olduğunu nasıl anlatırsınız? Bunun için 0’dan 100 kilometre hıza çıkmasını örnek gösterebilirsiniz. Hatta Türk halkı arasında bu durum “Seri araba” etiketi buradan gelmektedir. Ülkemizde değil dünyada da bu şekilde bir tanım kullanılır ve aracın hızlı olup olmadığı buradan anlaşılır. En basitinden aniden hızlanma tüm otomobil meraklılarının kafasında direk canlanabilmektedir. Maksimum hız değeri de önemlidir ancak, bu işlem için uzun bir düzlük gerekir. Çoğu zamanda bu son hız oldukça zaman alan bir süredir. Hatta bazı şeylerin yanlış gitmesi hem ölüm ve ciddi yaralanma riskine sahiptir. Tüm bu olumsuzluklardansa aracın teknik verileri arasında 0-100km hızlanma verisi daha çok dikkat alınan değerdir. Bu durumun önemini fazlasıyla anlayan otomobil üreticileri ise özellikle spor otomobil modellerinde 0-100km hızlanma değerini daha iyi yapmak için birbirileriyle yarışırlar. Motorun gücü ve şanzımanın çabukluğubu hızlanmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu sistemin kombine şekilde çalışmasına “Launch Control” yani “Kalkış Kontrol Sistemi” denir. Peki, Launch Control nedir? Launch Control nasıl çalışır? Bu sistemin arabaya zararı var mıdır? Bunları sizler için tek tek inceledik.

LAUNCH CONTROL NE İŞE YARAR? Launch control sisteminin detaylı açıklamasını yukarıda gerçekleştirmişti. Bu sistem Türkçe olarak kalkış kontrol sistemi diye bilinir. Elektronik veya bilgisayar kontrollü olan versiyonları olan bu sistem, kalkış sırasında sürücüden kaynaklanan kayıpları en aza indirir. Devamında araca en ideal hızlanmayı sağlayan sistemlerdir. 0’dan hızlanma sırasında en fazla zaman kaybını çekiş sırasında yaşarsınız. Çekişin bulunduğu tekerleklerin patinaja düşmesi size fazlasıyla zaman kaybettirir. Bu otomobilin sahibine fazlasıyla heyecan verse de, lastiklerin tam kavrama noktasını yakalaması oldukça uzun sürer. Bu arada da araç vakit kaybeder. Launch Control ise aracın gücünü ve torkunu daha verimli bir şekilde yere aktarmasına yardımcı olur. Bu sırada zaman kayıplarının en az indirgenmesi sağlanır. Saliselerin bile çok önemli olduğu yarışlarda ve kalkış etkinliklerinde bu durumun önemi daha da çok anlaşılmaktadır. Ayrıca 0-100km hızlanmasının günümüzün en prestijli performans göstergeleri arasındadır. Bu nedenle çoğu üretici bu değer üzerinden birbirileriyle yarışır. Bu sistem aslında motorun kalkış için en ideal devir sayısında çevrilmesine yardımcı olur. Bunun yanında şanzıman ve çekiş sisteminin en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Devamında ise kusursuz bir kalkış ve pürüzsüz bir hızlanma sürücüye sağlanmış olur. Eğer ki araç turbo beslemeye sahip ise bu tarz araçlardan daha iyi sonuç alınabilmektedir. Bunun yanında sürücü tarafında yanlış kalkış sırasında araçlar büyük zarar görebilir. Aşırı patinaj çekmek hem motora, hem şanzımana fazlasıyla zarar verir. Bunun yanında çekiş sistemine de zararı oldukça fazladır. Launch Control düzgün ve temiz bir kalkışı size sağlar. Bu zorlanmaların da önüne geçerek aracın tüm argümanlarını korumaya çalışır.

LAUNCH CONTROL HANGİ ARAÇLARDA BULUNUR? Launch Control genellikle DCT (Dual Clutch Transmission) yani çift kavramalı şanzıman seçeneğine sahip otomobillerde yer alır. Tabi ki bu otomobillerin bir de ortak noktası oldukça güçlü olmalarıdır. Bunun yanında bazı yüksek performanslı modellerin manuel şanzımana sahip versiyonları da olmaktadır. Bu şanzıman seçeneğine sahip araçlarda da Lounch Control sistemi bulunmaktadır. Daha düşük güç seçeneğine sahip araçların bazılarında da bu sistem yer alır. Daha performanslı motorlardaki şanzıman sistemi ıslak tip DCT’dir. Ayrıca sonradan monte edilebilen Launch Control sistemler de mevcuttur. Fakat, bu tarz sistemler genelde üstün verimlilik ile çalışmazlar. LAUNCH CONTROL NASIL KULLANILIR? Tüm markalarda bu sistemin çalışma prensibi fark gösterebilir. Markadan markaya değişen ESP, ESC, TCS ve DSC gibi elektronik denge (Stabilite) ve çekiş sistemlerinin kapalı konumda olması gerekir. Sürüş modlarına sahip olan modellerde ise sadece değiştirmek yeterli olabilir. Bunun sonucunda Launch Control sistemi otomatik olarak başlatılmış olur.