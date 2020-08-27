Laura Kasırgası Lousiana Kıyılarını Vurdu

Amerika’da Perşembe sabahından itibaren Lousiana kıyılarını vurmaya başlayan Laura Kasırgası’nın şiddeti kategori 4’e düştü. Teksas ve Louisiana eyaletlerinde etkili olması beklenen kasırganın yarattığı rüzgar hızının saatte 195 kilometreye ulaştığı bildiriliyor.

Kasırgalar, karaya ulaştıklarında şiddetini azaltıyor. Rüzgar hızına göre yaratabileceği yıkım 1 ile 5 arasında değerlendirilen kasırgalarda, kategori 5 en yüksek şiddeti temsil ediyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura’nın sabah saatlerinde kategori 3’e düştüğünü bildirdi.

Laura Kasırgası’nın karaya ilk vurduğu yer Lousiana’nın Cameron kenti oldu. Yetkililer, kasırganın beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışın ani sel baskınlarına yol açarak hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu. Kasırganın karada kuzeye doğru ilerledikçe şiddetini düşürerek tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Fırtınanın Lake Charles kentine yoğun yağış bırakarak saatte 24 kilometre hızla ilerlediği bildiriliyor. Ancak Teksas ve Lousiana’nın bazı bölgeleri için daha önceden verilen fırtına dalgası uyarıları kaldırıldı.