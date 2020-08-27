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Laura Kasırgası Lousiana Kıyılarını Vurdu

27.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Laura Kasırgası’nın karaya ilk vurduğu yer Lousiana’nın Cameron kenti oldu. Yetkililer, kasırganın neden olacağı ani sel baskınlarının hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu

Laura Kasırgası Lousiana Kıyılarını Vurdu

Amerika’da Perşembe sabahından itibaren Lousiana kıyılarını vurmaya başlayan Laura Kasırgası’nın şiddeti kategori 4’e düştü. Teksas ve Louisiana eyaletlerinde etkili olması beklenen kasırganın yarattığı rüzgar hızının saatte 195 kilometreye ulaştığı bildiriliyor.

Kasırgalar, karaya ulaştıklarında şiddetini azaltıyor. Rüzgar hızına göre yaratabileceği yıkım 1 ile 5 arasında değerlendirilen kasırgalarda, kategori 5 en yüksek şiddeti temsil ediyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura’nın sabah saatlerinde kategori 3’e düştüğünü bildirdi.

Laura Kasırgası’nın karaya ilk vurduğu yer Lousiana’nın Cameron kenti oldu. Yetkililer, kasırganın beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışın ani sel baskınlarına yol açarak hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu. Kasırganın karada kuzeye doğru ilerledikçe şiddetini düşürerek tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Fırtınanın Lake Charles kentine yoğun yağış bırakarak saatte 24 kilometre hızla ilerlediği bildiriliyor. Ancak Teksas ve Lousiana’nın bazı bölgeleri için daha önceden verilen fırtına dalgası uyarıları kaldırıldı.

Laura’nın iki eyaletin de iç kesimlerine ilerlerken şiddetini azaltarak iki eyalete de yoğun yağışa yol açması bekleniyor.

Laura’nın Atlas Okyanusu kıyılarına ilerledikten sonra ılık havanın da etkisiyle yeniden tropik fırtınaya dönüşerek, gelecek haftadan itibaren kuzeydoğu kıyılarını tehdit edeceği tahmin ediliyor.

Laura Kasırgası hafta başından bu yana Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde 24 kişinin ölümüne neden oldu.

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